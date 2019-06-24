США решили создать антииранскую коалицию в Персидском заливе

Для обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива США вместе с союзниками создают коалицию, заявил представитель Госдепа.

Речь идет о программе Sentinel, которой США и их союзники будут оказывать материально-финансовую поддержку. Представитель Госдепа заявил, то это будет «превентивное сдерживание», чтобы иранцы не могли «просто выходить в залив и делать то, что им хочется», передает ТАСС.

Он заявил, что для сдерживания будут использоваться камеры, бинокли и корабли.

Представитель Госдепа не уточнил, какие именно страны войдут в коалицию, а также ушел от ответа на вопрос об отправке кораблей в регион в рамках этой программы.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении новых жестких санкций в отношении Ирана.

В МИД России заявляли, что Вашингтон и Тегеран балансируют на грани войны.