В МИД предупредили об угрозе войны между США и Ираном

Вашингтон и Тегеран балансируют на грани войны, ситуация крайне опасная, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя сообщения, согласно которым президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану, но позже передумал.

«По той информации, которая поступает, совершенно очевидно, что ситуация крайне опасная. Я бы назвал этого балансированием на грани войны», – сказал он, передает ТАСС.

При этом Рябков отметил, что «большинство «пожаров» на Ближнем Востоке возникло из-за поджигательской линии Вашингтона». «Мы вновь призываем ответственных деятелей, если таковые еще есть в Вашингтоне, взвесить последствия, предостерегаем от опрометчивых шагов», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран получил через Оман послание от Трампа, предупреждающее об атаке, Тегерану было дано «ограниченное количество времени» на ответ. При этом Трамп заявил, что хочет переговоров, а не войны.

Напомним, отношения США и Ирана в очередной раз обострились после атаки на танкеры в Оманском заливе. США обвинили в этом нападении Иран. Кроме того, Иран уничтожил беспилотник США, который, как заявляет Тегеран, нарушил иранское воздушное пространство.

Вашингтон решил направить на Ближний Восток дополнительные военные силы.

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