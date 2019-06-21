Трамп в послании Ирану предложил провести переговоры

Президент США Дональд Трамп в предупреждающем об атаке послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«В своем послании Трамп заявил, что он против войны с Ираном и хочет устроить переговоры с Тегераном о различных вопросах... он дал немного времени, чтобы получить наш ответ, но немедленный ответ Ирана заключался в том, что решать по поводу этого вопроса будет верховный лидер (Али) Хаменеи», – приводит сообщил анонимный источник, передает РИА «Новости».

Ранее Reuters также со ссылкой на источники сообщило, что Иран получил через Оман послание от Трампа, предупреждающее об атаке, Тегерану было дано «ограниченное количество времени» на ответ.

Напомним, отношения США и Ирана в очередной раз обострились после атаки на танкеры в Оманском заливе. США обвинили в этом нападении Иран. Кроме того, Иран уничтожил беспилотник США, который, как заявляет Тегеран, нарушил иранское воздушное пространство.

Вашингтон решил направить на Ближний Восток дополнительные военные силы.

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