Иран через Оман получил предупреждение США о планируемом ударе

Власти Ирана в ночь на пятницу при посредничестве Омана получили предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану, сообщает Reuters со ссылкой на иранские правительственные источники.

В частности, Трамп потребовал от Тегерана начать переговоры с Вашингтоном в отведенный срок. Иран в ответ предупредил США о риске «региональных и международных» последствий удара по стране.

«В своем послании Трамп заявил, что он против любой войны с Ираном и что он хочет переговоров с Тегераном по поводу многих вопросов. Он дал короткий период времени, чтобы получить наш ответ, но непосредственный ответ Ирана заключался в том, что решение по этому вопросу должен принять верховный лидер (аятолла Али) Хаменеи», – сообщил иранский источник Reuters.

По словам другого иранского официального источника, Тегеран дал понять, что «лидер против любых переговоров, но сообщение будет передано ему (Хаменеи) для принятия решения». «Однако мы сказали оманским официальным лицам, что любая атака против Ирана будет иметь региональные и международные последствия», – добавил он, передает ТАСС.

Ранее источники в Белом доме сообщили, что глава американского государства Дональд Трамп дал согласие на удары по Ирану, но позднее передумал. Перед этим Иран уничтожил беспилотник США, который, как заявляет Тегеран, нарушил иранское воздушное пространство.

Напомним, отношения США и Ирана в очередной раз обострились после атаки на танкеры в Оманском заливе. США обвинили в этом нападении Иран. Вашингтон решил направить на Ближний Восток дополнительные военные силы.

Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД описал три сценария возможной войны США с Ираном.

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