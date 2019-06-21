Иран сообщил детали уничтожения беспилотника США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал о том, как иранские силы сбили американский беспилотник.

По его словам, БПЛА «в режиме невидимости» вылетел с территории ОАЭ в 00.14 (22.46 мск среды). Беспилотник вторгся в иранское воздушное пространство, после чего был сбит в 04.05 (02.35 мск), передает РИА «Новости».

Ирану удалось извлечь обломки беспилотника в своих территориальных водах, сообщил министр.

Постпредство Ирана при ООН призвало международное сообщество потребовать от США положить конец «продолжающимся незаконным и дестабилизирующим действиям» в регионе, передает ТАСС. Тегеран заверил, что не стремится к столкновению с США, но выразил готовность отвечать на вторжение. Иран в четверг заявил о сбитом беспилотнике США.

Пентагон опубликовал видео уничтожения беспилотника. США отрицают нарушение воздушного пространства Ирана.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД