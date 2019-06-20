Иран похвастался сбитым беспилотником США

Сбит американский БПЛА, который вторгся в воздушное пространство Ирана, заявил Корпус стражей исламской революции.

Как заявили в КСИР, разведывательный БПЛА Global Hawk сбит рядом с населенным пунктом Кухе Мубарак у входа в Персидский залив,передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

Комментариев Пентагона пока не поступало, передает ТАСС.

Напомним, отношения США и Ирана в очередной раз обострились после атаки на танкеры в Оманском заливе. США обвинили в этом нападении Иран. Вашингтон решил направить на Ближний Восток дополнительные военные силы.

Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД описал три сценария возможной войны США с Ираном.

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