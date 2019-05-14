Названы три сценария войны США против Ирана

«Третий вариант – это проведение полномасштабной войны с вводом сухопутных войск на территорию Ирана, как это было в Ираке», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Он озвучил ряд предположений, зачем США подготовили план по переброске на Ближний Восток 120 тысяч военнослужащих.

Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков убежден, что США не хватит 120 тысяч военнослужащих для «решения иранского вопроса». О том, что Пентагон разработал план переброски американских военных на Ближний Восток, стало известно накануне.

Эксперт уточнил, что многое зависит от того, каким образом американцы могут попытаться решить такой вопрос. Сивков считает вероятными три сценария.

«Первый вариант – нанесение ограниченного по масштабу авиационно-ракетного удара с целью уничтожения объектов ядерного комплекса Ирана», – считает эксперт, добавив, что 120 тысяч военных будет «вполне достаточно» для нанесения такого удара.

Вторым вариантом, по словам Сивкова, может стать проведение масштабной воздушной кампании с целью разгрома экономики Ирана по югославскому сценарию. Однако в таком случае 120-тысячную группировку придется увеличивать, такой численности хватит только для начала военной воздушной кампании.

«Основные ресурсы должны быть брошены на обслуживание и защиту авиационной группировки», – полагает собеседник.

Также Сивков не исключает начала затяжной войны против Ирана и оккупацию его территорий. «Третий вариант – проведение полномасштабной войны с вводом сухопутных войск на территорию Ирана, как это было во время иракской войны», – считает Сивков.

По его словам, 120 тысяч военных для такой операции «абсолютно недостаточно» и «группировку нужно будет увеличить примерно в восемь раз».

Эксперт убежден, что появление подобного плана является «элементом подготовки войны против Ирана». Он предположил, что не получившая широкую огласку акция по подрыву четырех танкеров была проведена силами американских, израильских или саудовских спецслужб с «целью оправдать начало военных действий против Ирана».

«Провокация не особо удалась. Но этот повод дает основания начать наращивание группировки в этом районе», – подытожил Константин Сивков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан еще 9 мая представил президенту США Дональду Трампу план отправки на Ближний Восток до 120 тыс. военных, если Иран ускорит разработку ядерного оружия или атакует силы США.

В начале мая США направили ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков на Ближний Восток. Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress приступили к регулярным полетам в районе Персидского залива у границ Ирана.