Ближний Восток встревожен загадочной «диверсией» с нефтяными танкерами

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13 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 20:23  |  vz.ru
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Лукашенко захотел от России много денег

Александр Лукашенко ожидает получить от России сотни миллионов долларов за некачественную нефтьФото: kremlin.ru/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину загрязнения нефтепровода «Дружба» и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. Он восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на проблему Владимир Путин, назвав его «молодцом». Но насколько странам удалось справиться с непростой ситуацией и смогут ли они договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Политики Литвы предают живущих в России сограждан

Литовцы не приняли двойных стандартов местных властей, для которых внешняя политика важнее соотечественниковФото: Ints Kalnins/Reuters
Литовский референдум о введении двойного гражданства со странами, «соответствующими критериям европейской и трансатлантической интеграции», провалился. Происходящее прямо касается демографической катастрофы, которую переживает Литва, и наглядно демонстрирует, как власти страны пытаются отделить «правильных» литовцев от «неправильных». Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Китай создает новый мировой порядок

Яна Лексютина, эксперт клуба «Валдай», профессор РАН, профессор СПбГУ
В процессе своего «возвышения» Китай приступил к созданию китаецентричной системы координат в мировом экономическом и финансовом устройстве. Подробности...

Главный урок катастрофы «Суперджета»

Михаил Барабанов, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий
Относительно рядовой инцидент с попаданием молнии в самолет вылился в тяжелую катастрофу с многочисленными жертвами. Уже ясно, что в катастрофе виноват экипаж. Главный вывод, который можно сделать: российская авиация тяжело больна. Подробности...
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Победители сохраняют спокойствие

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Следует ли, ввиду поражения СССР в холодной войне, устроить суд над коммунистическим режимом по примеру международного трибунала? И можно ли считать Германию, капитулировавшую в 1945-м, победительницей в третьей мировой войне? Подробности...
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      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Ближний Восток встревожен загадочной «диверсией» с нефтяными танкерами

            От судьбы нефтяных танкеров порою зависят судьбы войны и мира   13 мая 2019, 20:01
            Фото: CBS This Morning/YouTube
            Текст: Артем Филиппов

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            Вот уже более суток обсуждается загадочная история с «актом саботажа» на четырех нефтяных танкерах в территориальных водах ОАЭ. Происшествие потенциально способно стать катализатором глобальных процессов, включая войну. Чем опасно данное происшествие, что о нем известно на данный момент и как это связано с геополитическим контекстом происходящего на Ближнем Востоке?

            Первые сообщения о нескольких взрывах в порту Фуджейры появились в воскресенье около 11 утра в ливанских СМИ. В частности, ливанский телеканал Al Mayadeen заявил, что около 4-7 утра в порту горят от семи до десяти танкеров. Иранское телевидение со ссылкой на видео из соцсетей и сообщения очевидцев перечислило названия танкеров, среди которых два предположительно саудовские, еще два принадлежат ОАЭ, один Доминиканской республике и т.д.

            Помимо прочего, сообщалось, что среди подвергшихся атаке танкеров один является супертанкером, способным перевозить более 2 миллионов баррелей нефти (более 318 тысяч тонн), а также один танкер типоразмера «Афрамакс» с объемом полезного груза до 120 тысяч тонн.

            Следующие сообщения Al Mayadeen по этой теме появились в четыре часа пополудни, и до полуночи телеканал проводил многочисленные интервью с экспертами, которые обсуждали, может ли этот инцидент привести к военной эскалации в регионе. Между тем, власти ОАЭ и эмирата Фуджейра опровергли сообщения о взрывах на территории порта. Их слова подтвердил веб-сайт Maritime Bulletin, сообщивший, что танкеры, оказавшиеся замешанными в данном инциденте, находились не в порту, но в нескольких милях от него на внешнем рейде Фуджейры. Более того, к ним не высылались пожарные катера, а это значит, что информация о пожарах также не соответствует действительности.

            Однако вечером 12 мая власти ОАЭ признали факт саботажа и повреждений у четырех танкеров, не называя их тип и национальную принадлежность. В понедельник утром министр энергетики Саудовской Аравии заявил о «диверсионном нападении» в отношении двух саудовских танкеров, один из которых шел пустым, чтобы принять груз сырой нефти для последующей доставки в США. По словам официальных источников, «акты вредительства» не привели к человеческим жертвам и загрязнению нефтью, однако суда получили серьезные повреждения. Тем не менее, Эр-Рияд воздержался от того, чтобы указать на предполагаемых виновников этой странной диверсии.

            До сих пор нет никаких визуальных доказательств «актов саботажа». Неизвестно, каким образом они осуществлялись – минами, торпедами, ракетами или чем-то другим. Неизвестно и то, кто стоит за этим. Официальные лица Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ весьма сдержанно комментируют происшествие, осудив инцидент и призвав мировое сообщество не допустить подрыва свободы судоходства в Персидском заливе.

            Несмотря на многолетнюю напряженность в Персидском заливе, атаки на нефтяные танкеры после 1991 года оставались редким явлением. Саудовская Аравия продолжала осуществлять перевозки нефти через Ормузский пролив даже во время так называемой «Танкерной войны», фазы ирано-иракской войны 1981-88 годов, когда обе воюющие стороны атаковали вражеские суда с нефтью в заливе. Экспорт нефти также не останавливался во время первой войны в Персидском заливе в 1990-91 годах. В 2010 году в результате взрыва бомбы получил повреждения японский танкер M. Star, стоявший на внешнем рейде Фуджейры. За это нападение ответственность на себя взяли исламские радикалы из «Бригады Абдуллы Аззама», связанные с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещенная в России). В 2018 году саудиты обвинили йеменских повстанцев-хуситов в атаке на два нефтетанкера своей национальной транспортной компании в проливе Баб-эль-Мандеб, заявив об угрозе международной торговле нефтью в регионе Персидского залива.

            Порт эмирата Фуджейра находится в 140 км к югу от Ормузского пролива, соединяющего Оманский залив с Персидским заливом. Через это узкое устье проходит треть всей сырой нефти в мире. Порт расположен в стратегически важной точке, позволяющей обслуживать морские маршруты в Персидском заливе, на Индийском субконтиненте и в Африке.

            Но какова реальная угроза свободному коммерческому судоходству? Что на самом деле произошло? Противоречивые сообщения порождают еще более противоречивые толкования. Не делает картину яснее и тот вопрос, зачем кому-то понадобилось распускать слухи во взрывах в порту и пожарах на танкерах. Если предположить, что за дезинформацией стоят проиранские источники, то почему монархии залива, являющиеся геополитическими конкурентами Тегерана, до сих пор прямо не указали в качестве виновника Иран, хотя предлог выглядит очень своевременным. Новейшая история знает примеры, когда войны начинались и из-за меньшего повода.

            Воскресный инцидент случился после того, как в четверг Морская администрация США, подразделение министерства транспорта, предупредила о возможности нападений на нефтяные танкеры со стороны Ирана.

            «С начала мая существует повышенная вероятность того, что Иран или его региональные союзники могут принять меры против интересов США и партнеров, включая инфраструктуру нефтедобычи, на фоне своей недавней угрозы перекрытия Ормузского пролива», – говорится в заявлении администрации. Иранцы также предупреждают о заговорах с участием иностранных игроков. Иранский телеканал Press TV уже предположил, что саботаж мог быть вызван беспилотниками из Йемена или даже США, «сбрасывающими бомбы, чтобы зажечь регион».

            В последние дни напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном обострилась на фоне отправки США авианосца в Персидский залив и введения очередной порции антииранских санкций, на что Иран пригрозил ответить «ударом в голову». Не добавляет спокойствия и экстренная отмена визита госсекретаря Майкла Помпео в Москву. Вместо этого американский чиновник направился в Брюссель для обсуждения с партнерами по НАТО ситуации в связи с угрозами Ирана приостановить выполнение части своих обязательств по ядерной сделке.

            Любой реальный инцидент в нефтяном коридоре Ормузского залива, безусловно, вызовет экономические проблемы во всем мире.

            До сих пор ОАЭ и Саудовская Аравия предпочитают называть случившееся в воскресенье «саботажем», не раскрывая деталей, что только порождает новые слухи.

            Между тем, на фоне немедленного роста цен на сырую нефть, барабаны войны в Персидском заливе начинают звучать все громче. Остается ждать, с чем Помпео прилетит во вторник в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Известно, что изначально в повестке обсуждения значились Афганистан, Сирия, Венесуэла, но ситуация вокруг иранской ядерной программы и напряженность в Заливе, безусловно, займет весьма важное место в ходе переговоров.


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