Монархиям Персидского залива понадобилась защита мирового сообщества

Генсек Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива Абдель Латиф бен Рашид аз-Зайяни осудил диверсии у берегов ОАЭ, призвав мировое сообщество направить силы на предотвращение подобных ситуаций, «способных подорвать безопасность морского судоходства в этом стратегически важном регионе».

Генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в специальном заявлении подчеркнул, что диверсии против судов в водах Объединенных Арабских Эмиратов могут привести «к усилению напряженности и конфликтов в регионе, а также способно нанести ущерб интересам [проживающих в нем] народов», передает ТАСС.

Он призвал мировое сообщество и международные морские органы направить силы на предотвращение в будущем подобных ситуаций, «способных подорвать безопасность морского судоходства в этом стратегически важном регионе мира».

Египетское внешнеполитическое ведомство также выразило осуждение в связи со случившимся.

Накануне ливанский телеканал Al Mayadin сообщил, что в воскресенье утром в порту эмирата Эль-Фуджайра прогремело несколько взрывов, огнем оказались охвачены от семи до десяти нефтетанкеров. Однако позднее власти эмирата опровергли эту информацию.

МИД Объединенных Арабских Эмиратов назвал взрыв нефтетанкеров в водах ОАЭ диверсией, однако заверил, что «порт Эль-Фуджайры функционирует в обычном режиме».