Саудовские власти раскрыли подробности диверсии против нефтетанкеров в водах ОАЭ

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех раскрыл подробности диверсии, совершенной утром 12 мая против нефтетанкеров в водах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

По его словам, целью саботажа в эксклюзивной экономической зоне ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера, передает ТАСС.

«Одно из двух судов находилось в пути для погрузки на него нефти в [саудовском] порту Рас-Таннура с целью дальнейшей отправки в Соединенные Штаты клиентам Saudi Aramco», – приводит заявление аль-Фалеха Саудовское агентство печати.

По версии саудовского министра, нападение «не привело к жертвам и разливу нефти, однако был нанесен существенный ущерб конструкциям двух судов».

Аль-Фалех осудил эту диверсию, которая, по его словам, ставила перед собой целью подорвать свободу морской навигации, а также нарушить безопасность доставки нефти потребителям по всему миру.

Саудовский министр отметил ответственность мирового сообщества в деле обеспечения безопасности нефтяных танкеров, а также уменьшения последствий таких инцидентов для энергетического рынка и глобальной экономики в целом.

Накануне ливанский телеканал Al Mayadin сообщил, что в воскресенье утром в порту эмирата Эль-Фуджайра прогремело несколько взрывов, огнем оказались охвачены от семи до десяти нефтетанкеров. Однако позднее власти эмирата опровергли эту информацию.

МИД Объединенных Арабских Эмиратов назвал взрыв нефтетанкеров в водах ОАЭ диверсией, однако заверил, что «порт Эль-Фуджайры функционирует в обычном режиме».

Монархии Персидского залива осудили диверсию у берегов ОАЭ, призвав мировое сообщество направить силы на предотвращение подобных ситуаций, «способных подорвать безопасность морского судоходства в этом стратегически важном регионе».