США собрались направить против Ирана 120 тыс. военных

Американские чиновники раскрыли детали нового плана США на случай обострения отношений с Ираном, сообщают СМИ.

План был представлен и.о. главы Пентагона Патриком Шанаханом 9 мая на встрече главных помощников президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Издание пишет, что план разработали под давлением «ястребов», включая советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

Этот план предусматривает отправку на Ближний Восток до 120 тыс. военных, если Иран ускорит разработку ядерного оружия или атакует силы США.

Отмечается, что указанное число «шокировало» многих из тех, кто ознакомился с планом – примерно такое же количество военных США направляли в Ирак в 2003 году, хотя сейчас сухопутной операции против Ирана не планируется. Подчеркивается, что для такой операции потребуется еще больше войск.