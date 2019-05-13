Американские бомбардировщики приступили к регулярным полетам у иранских границ

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress приступили к регулярным полетам в районе Персидского залива у иранских границ, сообщили в воздушных силах США.

Первые вылеты с авиабазы Эль-Удейд в Катаре состоялись 12 мая. В сообщении ВВС США говорится, что B-52H обеспечивают стабильность в регионе, передает «Интерфакс».

В Катар переброшены четыре бомбардировщика B-52H.

В воскресенье командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами пригрозил США «ударом в голову» в случае силовых действий.

5 мая США заявили о направлении ударной группы ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактической группы бомбардировщиков на Ближний Восток. Позднее Вашингтон решил, что к ударной группе присоединятся батарея ЗРК Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.