Командующий КСИР пригрозил США «ударом в голову»

Иран нанесет США «удар в голову», если США предпримут против Тегерана силовые действия, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами.

«Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову», – передает его слова ТАСС.

Салами выразил уверенность, что США не пойдут на риск и не станут против Ирана использовать свои авианосцы. При этом он считает, что «оборонительные возможности Ирана адекватны и достаточны», а авианосцы США уязвимы.

Ранее в Пентагоне заявили, что для усиления авианосной ударной группы ВМС США и тактической группы бомбардировщиков на Ближнем Востоке в регион перебросят десантный корабль-док USS «Арлингтон» (Arlington) и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.

В понедельник помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США послали властям Ирана «ясный и однозначный сигнал», направив в регион ударную группу ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн».

Таким образом Вашингтон отреагировал на якобы полученную информацию о планируемых Ираном атаках на силы США в Ираке и Сирии.