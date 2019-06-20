Пентагон опубликовал видео уничтожения Ираном американского беспилотника

Министерство обороны США опубликовало видео со следом от сбитого Ираном американского беспилотника RQ-4.

Видео опубликовал в своем Twitter журналист Райан Браун.

Pentagon releases video purporting to show the smoke trail left after a U.S. RQ-4 unmanned aerial vehicle was shot down by Iran over the Gulf of Oman pic.twitter.com/cry6WpwdrT — Ryan Browne (@rabrowne75) 20 июня 2019 г.

Иран в четверг заявил о сбитом беспилотнике США, вторгшемся в воздушное пространство страны у Персидского залива. США опровергли информацию о залете БПЛА на иранскую территорию.

Президент США Дональд Трамп назвал «большой ошибкой» заявление Ирана о сбитом беспилотнике, но предположил, что уничтожение БПЛА не было преднамеренным.