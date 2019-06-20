Трамп предположил уничтожение американского беспилотника Ираном по ошибке

Вооруженные силы Ирана могли несанкционированно или по ошибке уничтожить беспилотник США, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Я не знаю. Мне тяжело поверить, что это был преднамеренный (акт). Мне кажется, это мог (сделать) кто-то по собственной воле и глупости», – передает ТАСС слова Трампа.

Ранее, отвечая на вопрос о возможности удара по Ирану, Трамп заявил: «Скоро узнаете».

Он также назвал «большой ошибкой» заявление Ирана о сбитом американском беспилотнике.

Иран в четверг заявил о сбитом беспилотнике США, который вторгся в воздушное пространство страны у входа в Персидский залив. США опровергли информацию о залете американского БПЛА на территорию Ирана.