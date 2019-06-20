Трамп обещал скоро рассказать о возможности удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп на вопрос о возможной подготовке ударов по Ирану пообещал скоро раскрыть эту информацию.

«Скоро узнаете», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что американский беспилотник находился в международном воздушном пространстве, и «это научно задокументировано».

Ранее он назвал «большой ошибкой» заявление Ирана о сбитом американском беспилотнике.

В Иране в четверг заявили, что сбили беспилотник США, который вторгся в воздушное пространство страны рядом с населенным пунктом Кухе Мубарак у входа в Персидский залив.

США информацию опровергли, утверждая, что американских БПЛА не было над территорией Ирана.

Политолог Семен Багдасаров прокомментировал газете ВЗГЛЯД ситуацию с американским беспилотником.