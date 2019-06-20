Трамп назвал сбитый американский беспилотник «большой ошибкой» Ирана

Иран сделал «большую ошибку», заявил президент США Дональд Трамп. Ранее Тегеран заявил о сбитом американском беспилотнике.

«Иран делает очень большую ошибку!» – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее в Иране заявили, что сбили американский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны. Утверждалось, что сбили разведывательный БПЛА Global Hawk, он был обнаружен рядом с населенным пунктом Кухе Мубарак у входа в Персидский залив.

США однако информацию опровергли, заявив, что американских БПЛА не было над территорией Ирана.

Политолог Семен Багдасаров прокомментировал газете ВЗГЛЯД ситуацию с якобы сбитым американским беспилотником.