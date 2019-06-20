Эксперты оценили последствия уничтожения беспилотника США в Иране

«Ситуация в отношениях Ирана и США и так накалена, но что американцы могут сделать? Для полномасштабной операции против Ирана нужно много времени», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Семен Багдасаров, комментируя сообщения о сбитом в Иране американском беспилотнике-разведчике.

«Против Ирака они созвали более полумиллиона своих солдат и военнослужащих союзников. Даже столько сил недостаточно для Ирана, и где их взять? Какой-то удар даст право Ирану на ответные действия. А у Тегерана есть большое количество вооружений, включая ракеты», – отметил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Ранее в Иране сообщили, что сбили американский беспилотник, который вторгся в воздушное пространство страны. Отмечалось, что разведывательный БПЛА Global Hawk сбит рядом с населенным пунктом Кухе Мубарак у входа в Персидский залив. В США тем временем опровергли эту информацию, заявив, что американских беспилотников не было над иранской территорией, передает Associated Press.

Багдасаров напомнил что обострение отношений между США и Ираном идет уже давно, но

перейти в полномасштабный конфликт это противостояние может только в том случае, если погибнут военнослужащие одной из сторон.

Эксперт также не сомневается, что Тегеран действительно мог сбить американский беспилотник.

«Конечно, американцы ведут разведку, над иранской территорией у них достаточно большое количество беспилотников. Вполне возможно, что они его сбили. Но тогда нужно продемонстрировать какие-то обломки или свидетельства», – сказал Багдасаров.

Он напомнил, что несколько лет назад иранцы уже сажали беспилотник США, который вылетал с территории Афганистана. «Он был последней модификации, разведку мог вести. Они тогда его разобрали и создавали что-то свое на его базе», – пояснил эксперт.

Капитан первого ранга запаса, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков также заявил газете ВЗГЛЯД, что сомневается в резких последствиях после «поимки» американского беспилотника.

«Вопрос в готовности сил и средств к боевым действиям. Сейчас у Соединенных Штатов предпосылок для ведения боевых действий против Ирана нет. США это дело спокойно проглотят и будут существовать без каких-либо проблем далее», – считает эксперт.

Он отметил, чтобы напасть на Иран, США нужно создать хорошие группировки. А на это нужно время. Эксперт также объяснил, почему американцы опровергли информацию о сбитом беспилотнике.

«Они этим заниматься не смогут. Поэтому никаких последствий не будет. Потому что если американцы признают, что сбили их беспилотник, надо будет меры какие-то принимать. А меры предпринимать нет никаких возможностей. Поэтому они сейчас будут надувать щеки и говорить, что беспилотников в Иране нет», – пояснил военный эксперт.

Ранее Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД описал три сценария возможной войны США с Ираном: нанесение авиационно-ракетного удара по ядерным объектам исламской республики, масштабная воздушная кампания по югославскому сценарию, или полномасштабная война с использованием сухопутных войск по иракскому сценарию.

Впрочем, отметил эксперт, во всех трех вариантах будет одинаково недостаточно 120-тысячной группировки, которую Пентагон планирует сосредоточить в районе Персидского залива.

Напомним, что отношения США и Ирана в очередной раз обострились после атаки на танкеры в Оманском заливе. Соединенные Штаты обвинили в этом нападении Иран. В начале мая США направили ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков на Ближний Восток. Стратегические бомбардировщики американских ВВС B-52H Stratofortress приступили к регулярным полетам в районе Персидского залива у границ Ирана.

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