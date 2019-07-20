Посольству не удалось связаться с россиянами на борту задержанного Ираном танкера

Посольству России в Тегеране не удалось связаться с россиянами, находящимися на борту задержанного Ираном танкера Stena Impero, заявил пресс-атташе Андрей Ганенко.

Ганенко подтвердил, что на танкере находятся трое граждан России – «два вторых механика и один электромеханик», передает РИА «Новости».

«На данный момент все члены экипажа, 23 человека, остаются на борту задержанного судна до завершения соответствующих процедур, как это подается иранцами», – сказал он.

Дипломат добавил, что посольству не удается установить связь с гражданами России на Stena Impero, но оно находится «в контакте с иранской стороной по этому вопросу».

Ранее Иран объяснил задержание британского танкера в Ормузском проливе.

Напомним, отношения Лондона и Тегерана обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара при поддержке британских морских пехотинцев задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы.

Утверждалось, что судно перевозит 2 млн баррелей сырой нефти из Ирана. Тегеран опроверг эти сообщения и потребовал освободить танкер.

19 июля Корпус стражей Исламской революции сообщил о задержании британского нефтяного танкера Stena lmpero в Ормузском проливе.

В данный момент Британия и США обсуждают возможность наращивания военного присутствия в Персидском заливе.

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