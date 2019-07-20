Военные США собрались «обезопасить» морские пути на Ближнем Востоке

Разрабатывается международная операция по надзору за морскими путями на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

Операция носит название «Страж». Ее цель – усилить безопасность на «ключевых водных путях» в регионе. США заявили, что стремятся «обеспечить свободу судоходства в свете недавних событий в регионе Персидского залива», передает РИА «Новости».

Также операция должна обеспечить стабильность в Аравийском и Оманском заливах, Ормузском проливе и проливе Баб-эль-Мандеб.

Вашингтон заявил, что координирует действия с союзниками в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.