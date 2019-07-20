На задержанном Ираном британском танкере оказались трое россиян

На борту задержанного Ираном танкера находятся трое россиян, сообщила компания-владелец Stena Bulk & Northern Marine Management.

В компании сообщили, что всего на борту британского танкера Stena Impero находятся 23 человека. На танкере есть граждане Индии, Латвии, Филиппин и России.

Посольство России в Иране проинформировано, что на танкере находятся россияне, передает РИА «Новости».

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран задержал два танкера. Один из них шел под флагом Великобритании, второй – под либерийским флагом. При этом, по имеющейся у министра информации, британцев на танкерах нет. Лондон работает над освобождением танкеров.

Press TV сообщает, что иранский Корпус Стражей Исламской революции не задерживал танкер Mesdar, следовавший под флагом Либерии. Танкер продолжил путь после разъяснений о безопасном судоходстве.

Иранский источник сообщил агентству Fars, что британский танкер задержали за то, что он «не придерживался морских путей в Ормузском проливе», а также «выключил автоматическую идентификационную систему AIS» и «загрязнял международные воды». При этом танкер игнорировал предупреждения иранской стороны.

19 июля Корпус стражей Исламской революции сообщил о задержании британского нефтяного танкера Stena lmpero в Ормузском проливе.

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