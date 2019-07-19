Иран назвал причину задержания британского нефтяного танкера

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения Ирана) сообщил о задержании британского нефтяного танкера Stena lmpero в Ормузском проливе.

«Британский нефтяной танкер был изъят из-за нарушения международных норм», – передает Press TV в своем Twitter сообщение КСИР.

Военный эксперт Бабак Тахваи в своем Twitter опубликовал фотографии задержанного судна.

«Королевский флот (ВМС Великобритании) не смог защитить принадлежащий Соединенному Королевству Stena lmpero, направлявшегося из Эль-Фуджайра (ОАЭ) в Персидский залив», – написал Бабак.

В четверг сообщалось, что подразделения КСИР задержали в Персидском заливе иностранное судно. На борту судна было обнаружено контрабандное топливо.