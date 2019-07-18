Иран задержал иностранное судно в Персидском заливе

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали в Персидском заливе иностранное судно, перевозившее контрабандное топливо.

Сообщение об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал Press TV.

Напомним, ранее американский телеканал CNN сообщил, что пять катеров, которые могли принадлежать КСИР, якобы пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. В минобороны Британии заявили, что иранские катера попытались остановить британское коммерческое судно в Ормузском проливе. По данным ведомства, в инциденте участвовали три иранских катера, а не пять.

Пресс-служба КСИР отрицает свою причастность к инциденту в Ормузском проливе.

В Кремле в связи с инцидентом с британским танкером в районе Персидского залива призвали всех к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога.