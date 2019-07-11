Кремль призвал к сдержанности стороны конфликта в Персидском заливе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в связи с инцидентом с британским танкером в районе Персидского залива призывают всех к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога.

«Мы тщательно отслеживаем потоки информации о том, что происходит в районе Персидского залива. Мы отфиксировали информацию о том, что якобы такой инцидент имел место, мы также отфиксировали заявление иранских представителей о том, что эта информация не соответствует действительности», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать очередное обострение в регионе.

«В любом случае, мы считаем, что безоговорочно должна обеспечиваться свобода судоходства в Персидском заливе и в Ормузском проливе, это чрезвычайно важно и для мировой экономики, и для мировой экономической конъюнктуры. Мы также по-прежнему, как мы и делали это раньше, призываем всех к сдержанному поведению в Персидском заливе, дабы не обострять ситуацию, и к урегулированию всех спорных ситуаций путем диалога», – сказал пресс-секретарь российского лидера.



Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР), якобы пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.

Позднее министерство обороны Британии подтвердило, что иранские катера попытались остановить британское коммерческое судно в Ормузском проливе. По данным ведомства, в инциденте участвовали три иранских катера, а не пять.

Пресс-служба КСИР отрицает свою причастность к инциденту в Ормузском проливе.

В свою очередь в МИД России отметили, что риск прямой конфронтации вокруг Ирана в связи с последними событиями в регионе увеличился.

Напомним, ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон планирует создать военную коалицию для защиты нефтяных танкеров в регионе Персидского залива.