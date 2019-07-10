США решили создать военную коалицию для защиты нефтяных танкеров

США планируют создать военную коалицию для защиты нефтяных танкеров в регионе Персидского залива.

«Мы ведем переговоры с рядом стран, чтобы выяснить, можем ли мы создать коалицию для обеспечения свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах», – заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, передает Deutsche Welle.

Он также отметил, что в течение двух недель станет ясно, какие страны намерены принять участие в данной миссии, а потом будет решаться вопрос, готовы ли они внести военный вклад в ее осуществление.

Председатель комитета сообщил, что США готовы поделиться своим ноу-хау и средствами наблюдения за судоходством, уточнив, что гражданские суда могут эскортироваться кораблями той страны, под флагом которой они ходят.

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы, через него проходит около трети мировой нефти, транспортируемой морским путем. Баб-эль-Мандебский пролив у входа в Красное море также является важным судоходным маршрутом.

Напомним, 12 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры, США возложили ответственность за случившееся на Иран.

После этого президент США пообещал, что на любую атаку Ирана на американцев последует удар на «уничтожение», а Пентагон заявил о готовности направить корабли в Ормузский пролив.