Трамп пригрозил Ирану «уничтожающим» ответом на военную атаку

Президент США Дональд Трамп заявил, что на любую атаку Ирана на американцев последует удар на «уничтожение».

«Любая атака Ирана на что-либо американское будет отбита с огромной и подавляющей силой. В некоторых регионах подавление будет означать уничтожение», – написал Трамп в своем Twitter.

Он добавил, что руководство Ирана понимает «только силу и мощь», а США является самой мощной в мире военной силой. «За последние два года (в оборонную сферу – прим. ВЗГЛЯД) было инвестировано 1,5 трлн долларов», – подчеркнул глава государства.

«Прекрасный иранский народ страдает, и без всякой причины. Их руководство тратит все свои деньги на террор и мало на что-либо еще», – отметил Трамп.

В понедельник Трамп подписал указ о введении новых жестких санкций в отношении Ирана. В свою очередь вице-президент США Майк Пенс заявил, что санкции станут ответом на поражение американского беспилотника и нападения на танкеры в Оманском заливе.

В Кремле заявили, что ужесточение санкций США против Ирана незаконно.