Пентагон заявил о готовности направить корабли в Ормузский залив

Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что США готовы отправить свои корабли для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.

«США не ищут войны с Ираном. Но мы намерены принять меры для обеспечения безопасности в Ормузском проливе от ведения мониторинга ситуации с воздуха до отправки кораблей для эскортирования судов», – сказал Эспер, передает ТАСС.

24 июня Трамп подписал указ о введении новых жестких санкций в отношении Ирана. Они коснулись аятоллы Али Хаменеи. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что санкции – это ответ на уничтожение американского беспилотника и нападения на танкеры в Оманском заливе.

Кроме того, президент США пообещал, что на любую атаку Ирана на американцев последует удар на «уничтожение».