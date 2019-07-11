Лондон подтвердил попытку Ирана остановить судно в Ормузском проливе

Министерство обороны Британии подтвердило, что иранские катера попытались остановить британское коммерческое судно в Ормузском проливе.

По данным радиостанции LBC, экипажу корабля удалось настоять на проходе через пролив, передает ТАСС.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР), якобы пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.

До этого, 12 июня, в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры, в нападении на которые США обвинили Иран.

После Соединенные Штаты решили создать антииранскую коалицию в Персидском заливе. Позднее американцы расширили зону ответственности антииранской коалиции до берегов Йемена.

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ирану «уничтожением» в случае атаки «на что-либо американское».

В МИД России отмечали, что Вашингтон и Тегеран балансируют на грани войны.