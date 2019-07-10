США расширили зону ответственности антииранской коалиции до берегов Йемена

Власти Соединенных Штатов изучают возможность создания международной коалиции, которая обеспечивала бы свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, заявил глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

«Мы сейчас взаимодействуем с рядом стран, чтобы понять, можем ли мы собрать коалицию, которая обеспечивала бы свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах», – приводит ТАСС заявление Данфорда Reuters.

«Я полагаю, что, вероятно, в течение следующих нескольких недель мы определим, у каких стран есть политическая воля, чтобы поддержать эту инициативу, а затем мы будем работать напрямую с военными, чтобы вычислить конкретные возможности, которые могут этому содействовать», – заявил глава Комитета начальников штабов ВС США.

Напомним, в конце июня президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых жестких санкций против Тегерана. Вице-президент США Майк Пенс назвал санкции «ответом» на поражение американского беспилотника и нападения на танкеры в Оманском заливе.

Тогда же Госдеп объявил о планах США создать антииранскую коалицию в Персидском заливе.

Позднее Трамп пригрозил Ирану «уничтожением» в случае атаки «на что-либо американское».

В МИД России отмечали, что Вашингтон и Тегеран балансируют на грани войны.

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