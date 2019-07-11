Иран обвинили в нападении на британский танкер в Ормузском проливе

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США утверждает, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР) – элитным частям вооруженных сил Ирана, якобы пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.

По словам источников телеканала в американской администрации, катера приблизились к танкеру в тот момент, когда судно покидало Персидский залив. Экипажу танкера было приказано сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана, передает ТАСС.

Однако, по сведениям телеканала, судно сопровождалось фрегатом ВМС Великобритании «Монтроуз», экипаж которого потребовал, чтобы предполагаемые иранские военнослужащие немедленно развернулись и пропустили танкер, что они и сделали.

Телеканал подчеркивает, что у США якобы имеется видеозапись инцидента, произведенная с борта самолета, находившегося в воздухе над проливом.

Официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) капитан первого ранга Билл Урбан сообщил, что Пентагон «в курсе сообщений о том, что боевые катера Корпуса стражей исламской революции сегодня осуществляли в Ормузском проливе враждебные действия и совершали попытки помешать проходу торгового судна «Бритиш херитидж» (British Heritage) под флагом Соединенного Королевства».

«Угрозы для свободы международного судоходства требуют международного решения. Мировая экономика зависит от свободного перемещения товаров, и все страны обязаны защищать и сохранять эту основу мирового благосостояния», – заявил Урбан.

Напомним, 12 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры, в нападении на которые США обвинили Иран.

После этого США решили создать антииранскую коалицию в Персидском заливе. Позднее США расширили зону ответственности антииранской коалиции до берегов Йемена.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «уничтожением» в случае атаки «на что-либо американское».

В МИД России отмечали, что Вашингтон и Тегеран балансируют на грани войны.

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