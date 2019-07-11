Иран обвинили в нападении на британский танкер в Ормузском проливе

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Автодорога из Китая в Европу поставила Россию перед выбором

России придется выбрать один из двух масштабных автомобильных проектов Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России решается судьба одного из самых масштабных инфраструктурных проектов века, сравнимого по своей значимости со строительством Транссиба – автотрассы, которая через Россию соединит Китай и Европу. Сейчас рассматриваются два варианта дороги, каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, один из проектов предусматривает полностью платную дорогу, поездка по ней обойдется в 100 тысяч рублей. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Кому в Германии мешает памятник под Прохоровкой

Келлерхофф своим заявлением покусился на памятник, посвященный грандиозному событию в нашей историиФото: Валерий Морев/ТАСС
В Германии вновь попытались пересмотреть взгляды на одно из самых знаковых сражений Второй мировой войны – танковую битву под Прохоровкой. По мнению немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, крупного боя не было и Красная армия не одержала победы, а потому памятник советским воинам под Прохоровкой нужно снести. Почему в Германии уже не в первый раз пытаются оспорить эту страницу истории Второй мировой войны? Подробности...
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Как заставить Украину выполнить Минские соглашения

Война в Донбассе продолжается уже пять лет – и это, как выясняется, соответствует воле народа УкраиныФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В России принято считать, что выполнение Минских соглашений саботируется прежде всего руководством Украины, ее политическим классом. Однако свежая социология дает поразительные результаты: и Порошенко, и Зеленский, отказываясь от примирения с Донбассом, действуют в прямом соответствии с запросами граждан Украины. Откуда взялся этот запрос и как заставить Киев поменять свою точку зрения? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Вокруг России создается русофобско-варварский пояс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Конечно, мы бы предпочли добрые и спокойные взаимоотношения с нашими «бывшими». Но раз уж не удалось развестись по-доброму, то пусть у них все будет плохо. Не благодаря нам, а благодаря им самим. Это в наших интересах. Подробности...
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Бытовое насилие победят только экономические права женщин

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Почему-то многие связывают борьбу с так называемым бытовым насилием с наличием какого-то «сверхзакона», который моментально отучит российских алкоголиков, наркоманов, шизофреников и просто охреневших «мачо» бить своих жен. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Автомобиль-праздник – Bentley Continental GT

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Если заходит речь о статусных автомобилях, то одним из первых называют Bentley. Bentley Continental GT дарит праздник своему владельцу. Если не праздник кошелька, то праздник души точно. И не только внешним видом, но и внутренним миром. Подробности...
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            Иран обвинили в нападении на британский танкер в Ормузском проливе

            11 июля 2019, 03:32

            Текст: Антон Никитин

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            Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США утверждает, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР) – элитным частям вооруженных сил Ирана, якобы пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.

            По словам источников телеканала в американской администрации, катера приблизились к танкеру в тот момент, когда судно покидало Персидский залив. Экипажу танкера было приказано сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана, передает ТАСС.

            Однако, по сведениям телеканала, судно сопровождалось фрегатом ВМС Великобритании «Монтроуз», экипаж которого потребовал, чтобы предполагаемые иранские военнослужащие немедленно развернулись и пропустили танкер, что они и сделали.

            Телеканал подчеркивает, что у США якобы имеется видеозапись инцидента, произведенная с борта самолета, находившегося в воздухе над проливом.

            Официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) капитан первого ранга Билл Урбан сообщил, что Пентагон «в курсе сообщений о том, что боевые катера Корпуса стражей исламской революции сегодня осуществляли в Ормузском проливе враждебные действия и совершали попытки помешать проходу торгового судна «Бритиш херитидж» (British Heritage) под флагом Соединенного Королевства».

            «Угрозы для свободы международного судоходства требуют международного решения. Мировая экономика зависит от свободного перемещения товаров, и все страны обязаны защищать и сохранять эту основу мирового благосостояния», – заявил Урбан.

            Напомним, 12 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры, в нападении на которые США обвинили Иран.

            После этого США решили создать антииранскую коалицию в Персидском заливе. Позднее США расширили зону ответственности антииранской коалиции до берегов Йемена.

            Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «уничтожением» в случае атаки «на что-либо американское».

            В МИД России отмечали, что Вашингтон и Тегеран балансируют на грани войны.

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