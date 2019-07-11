Москва возмутилась действиями Британии в Ормузском проливе

Акция Британии в Ормузском проливе возмутительна, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что риск прямой конфронтации вокруг Ирана в связи с последними событиями в регионе увеличились.

«Ситуация очень тревожная. Мы убеждаемся в том, что, по сути дела, риски прямой конфронтации за последнее время настолько усилились, что прогнозировать дальнейшее развитие событий все сложнее», – приводит его слова ТАСС.

Рябков подчеркнул, что причиной этого является целенаправленная линия Вашингтона на обострение ситуации вокруг Ирана.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР), якобы пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.

Позднее министерство обороны Британии подтвердило, что иранские катера попытались остановить британское коммерческое судно в Ормузском проливе. По данным ведомства, в инциденте участвовали три иранских катера, а не пять.

Пресс-служба КСИР отрицает свою причастность к инциденту в Ормузском проливе.