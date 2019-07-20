Иран объяснил задержание британского танкера в Ормузском проливе

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Россия заработает на любви Европы к зеленой энергетике

Существование возобновляемых источников энергии невозможно без традиционнойФото: Egon Bomsch/Global Look Press
В Германии впервые из энергии солнца, ветра, воды и биомассы произвели больше электроэнергии, чем на атомных и угольных станциях. Парадоксально, но эта мода Европы на зеленую энергетику в перспективе может помочь Газпрому зарабатывать больше. Но как это возможно?  Подробности...
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«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство, – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, – организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
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Что кроется за скандалом с «геями-усыновителями»

Законодательство РФ никак не увязывает право на усыновление с сексуальной ориентацией усыновителейФото: Lucy Nicholson/Reuters
В Москве набирает обороты скандал вокруг двух детей, якобы «усыновленных гей-парой». В ситуацию уже вмешались СК и СПЧ при президенте, проводятся дополнительные проверки, привлечены психологи, возбуждено уголовное дело. Но с юридической точки зрения ситуация выглядит совсем не так, как ее пытаются представить в некоторых СМИ. Что же произошло? Подробности...
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К покупке С-400 Турцию подтолкнула военная катастрофа 45-летней давности

Турецкие танки смогли захватить плацдарм - но на море Турция потерпела жестокое поражениеФото: Anonymous/AP/TASS
Беспримерный героизм и чудовищные ошибки – все это продемонстрировала война между двумя членами НАТО, начавшаяся ровно 45 лет назад. Речь идет о конфликте Турции и Греции за остров Кипр. Не будет преувеличением сказать, что именно события того времени повлияли на решение Анкары купить комплексы ПВО именно у России, а не у США.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Секта «налунунелетальщиков» и всемирный поход гендерастов

Дмитрий Юрьев, политолог
«Земля плоская», картофельные бунты, антипрививочники — маргиналы становились на пути прогресса всегда. Американцы летали на Луну – успокойтесь уже. Не о чем тут спорить, а можно только гордиться человечеством, как таковым. Подробности...
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Президент Украины между реальными пацанами и американской мечтой

Глеб Простаков, журналист
Судя по всему, Владимиру Зеленскому готовят роль молодого картонного президента при сильных регентах – представителях США и местной олигархии. На основные должности в государстве ему просто не дадут назначить своих людей. Подробности...
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Чувствительность России к оскорблениям – результат жестокого опыта

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Нельзя всем все прощать и не обращать внимания на выпады против нашей страны. Как и нельзя заряжать «Тополя-М» на каждый глупый выкрик какой-нибудь габунии. Надо реагировать на все, но с позиции сильного. Подробности...
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              Иран объяснил задержание британского танкера в Ормузском проливе

              20 июля 2019, 11:45

              Текст: Ольга Никитина

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              Иранские власти объяснили, что стало причиной задержания танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

              По словам генерального директора Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморада Афифипура, задержание связано с инцидентом с иранским рыболовецким судном.

              «Британское судно столкнулось с рыболовецким судном, это необходимо расследовать», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

              Афифипур отметил, что танкер не ответил на сигнал бедствия с иранского судна, после чего рыболовы, в соответствии с требованиями, связались с Организацией портов и судоходства и сообщили об инциденте.

              По данным IRNA, танкер находится в порту Бендер-Аббас, куда его сопроводили ВМС Корпуса стражей исламской революции после всех необходимых процедур.

              Ранее сообщалось, что на борту танкера находятся трое россиян. Об этом проинформировано российское посольство в Тегеране.

              Отношения Ирана и Великобритании обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара при поддержке британских морских пехотинцев задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Утверждалось, что судно перевозит 2 млн баррелей сырой нефти из Ирана. Тегеран опроверг эти сообщения и потребовал освободить танкер.

              19 июля Корпус стражей Исламской революции сообщил о задержании британского нефтяного танкера Stena lmpero в Ормузском проливе. Власти Ирана отрицают, что пытались помешать проходу британского судна.

              Тем не менее, Британия и США обсуждают возможность наращивания военного присутствия в Персидском заливе.


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