Иран объяснил задержание британского танкера в Ормузском проливе

Иранские власти объяснили, что стало причиной задержания танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

По словам генерального директора Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморада Афифипура, задержание связано с инцидентом с иранским рыболовецким судном.

«Британское судно столкнулось с рыболовецким судном, это необходимо расследовать», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

Афифипур отметил, что танкер не ответил на сигнал бедствия с иранского судна, после чего рыболовы, в соответствии с требованиями, связались с Организацией портов и судоходства и сообщили об инциденте.

По данным IRNA, танкер находится в порту Бендер-Аббас, куда его сопроводили ВМС Корпуса стражей исламской революции после всех необходимых процедур.

Ранее сообщалось, что на борту танкера находятся трое россиян. Об этом проинформировано российское посольство в Тегеране.

Отношения Ирана и Великобритании обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара при поддержке британских морских пехотинцев задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Утверждалось, что судно перевозит 2 млн баррелей сырой нефти из Ирана. Тегеран опроверг эти сообщения и потребовал освободить танкер.

19 июля Корпус стражей Исламской революции сообщил о задержании британского нефтяного танкера Stena lmpero в Ормузском проливе. Власти Ирана отрицают, что пытались помешать проходу британского судна.

Тем не менее, Британия и США обсуждают возможность наращивания военного присутствия в Персидском заливе.