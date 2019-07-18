Иран опубликовал видео захвата танкера

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) обнародовал видео задержания иностранного танкера, который, как утверждается, перевозил контрабандное топливо.

На видеозаписи два катера заградили проход танкеру с надписью «Riah» на корме, ниже можно рассмотреть надпись «PANAMA», видеозапись опубликована каналом PressTV.

Ранее источник в СМИ заявил, что задержанное Ираном судно шло под флагом Британии.

В четверг КСИР задержали в Персидском заливе иностранное судно. На борту судна было обнаружено контрабандное топливо.