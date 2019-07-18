Задержанное Ираном судно с контрабандой шло под флагом Британии

Судно, задержанное Ираном в Персидском заливе с контрабандным топливом, шло под британским флагом, пишут СМИ.

«Судно, задержанное КСИР, передвигалось в Ормузском проливе под британским сопровождением и флагом», – сообщил источник агентства YJC, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на борту судна находились 12 иностранцев, их национальность не раскрывается.

По данным собеседника, США и Великобритания рассчитывали, что принадлежность судна будет числиться за ОАЭ, однако в этой стране отказались признавать его своим, поскольку не желают новой напряженности в отношениях с Ираном.

В четверг Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали в Персидском заливе иностранное судно. На борту судна было обнаружено контрабандное топливо.