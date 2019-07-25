Пентагон отказался заниматься эскортом в Персидском заливе

Американские вооруженные силы не будут заниматься эскортом судов в районе Персидского залива, однако сохранят военное присутствие в регионе для «сдерживания провокаций», заявил шеф Пентагона Марк Эспер.

«Мы будем сопровождать наши корабли в той степени, в какой этого требует риск. (…) Я не говорю, что [будем сопровождать] сейчас», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам министра, на следующей неделе планируется обсудить этот вопрос с ответственным за Ближний Восток Центральным командованием США (CENTCOM).

«Я использую слово «эскорт» в широком значении. Эскорт не означает, что они (торговые суда – прим. ВЗГЛЯД) следуют сразу за нами. Но пока вы находитесь в этом районе, вы можете реагировать достаточно быстро, чтобы предотвратить провокацию. Это ключевой фактор», – сказал Эспер.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон формирует коалицию для патрулирования Ормузского пролива, который соединяет два залива – Персидский и Оманский, где заметно обострилась обстановка.

На днях дипломатические источники ЕС сообщили, что несколько европейских стран поддержали идею патрулирования Ормузского пролива для обеспечения свободы навигации. Уточнялось, что предложение о патруле высказала Великобритания.

Напомним, в начале июля Иран обвинил Британию в «морском разбое» из-за задержания танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе и задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе.