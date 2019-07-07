Иран обвинил Британию в «морском разбое» из-за задержания танкера

Танкер с иранской нефтью, который был задержан в Гибралтарском проливе, не направлялся в Сирию, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Власти Великобритании утверждают, что танкер направлялся в Сирию, однако это не так», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, у Великобритании не было права задерживать танкер в международных водах. Инцидент он назвал «морским разбоем».

В четверг власти Гибралтара по просьбе США задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Судно задержано по подозрению в транспортировке иранской сырой нефти в Сирию. Владельцем задержанного танкера назвали российскую компанию.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о странностях в задержании этого танкера.