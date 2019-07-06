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6 июля, суббота  |  Последнее обновление — 19:54  |  vz.ru
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Судебный троллинг Газпрома вредит самой Украине

Украинский «Нафтогаз» продолжает вставлять палки в колеса Газпрому Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
«Нафтогаз» продолжает свой судебный рейд по Европе с целью хоть что-то отобрать у Газпрома. Теперь украинская компания рапортует об очередной «победе» над российской – на этот раз в британском суде на сумму в 145 млн долларов. О чем на самом деле идет речь и почему попытки арестовать имущество Газпрома в Европе выйдут боком самому «Нафтогазу»? Подробности...
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Захваченный британцами танкер породил множество загадок

Иранцы назвал «российским» захваченный британским спецназом танкер в ГибралтареФото: Marcos Moreno/AP/ТАСС
Полиция Гибралтара начала допрос моряков арестованного ранее не то панамского, не то иранского танкера, который вез нефть в Сирию. Что за люди взяты под арест, неясно. Известно, что в команде есть украинцы, а набирала экипаж фирма из Одессы. Но в Иране почему-то объявили, что танкер принадлежит россиянам. Так чей же корабль захватили англичане и должна ли Россия защищать его экипаж? Подробности...
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Мобильный телефон в школах связали с угрозой распространения порнографии

В случае полного запрета часть трубок в школах наверняка перейдет на подпольное положение Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Школьники «станут умнее, начнут общаться друг с другом и не будут смотреть порнографию по смартфонам, что они часто делают». Так звучат аргументы тех, кто настаивает на полном запрете использования мобильных телефонов в общеобразовательных школах. Что говорят об этом противники такого подхода и насколько реально введение подобных ограничений? Подробности...
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Япония вступила в войну нового типа

Фото: Toru Hanai/Reuters
«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасль, причем важнейшую для современной промышленности. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из крайне резкого решения, которое принял Токио в ответ на итоги судебных процессов в Южной Корее. А поводом стали события еще времен Второй мировой. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным пятигрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Русские люди перестали пить

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Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
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Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
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          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

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            Захваченный британцами танкер породил множество загадок

            Иранцы назвал «российским» захваченный британским спецназом танкер в Гибралтаре   6 июля 2019, 19:00
            Фото: Marcos Moreno/AP/ТАСС
            Текст: Иван Абакумов,
            Михаил Мошкин

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            Полиция Гибралтара начала допрос моряков арестованного ранее не то панамского, не то иранского танкера, который вез нефть в Сирию. Что за люди взяты под арест, неясно. Известно, что в команде есть украинцы, а набирала экипаж фирма из Одессы. Но в Иране почему-то объявили, что танкер принадлежит россиянам. Так чей же корабль захватили англичане и должна ли Россия защищать его экипаж?

            Следователи начали допрашивать моряков с задержанного в Гибралтарском проливе танкера Grace 1 – пока в качестве свидетелей, чтобы установить характер перевозимого груза и пункт назначения. А суд Гибралтара продлил задержание Grace 1 на две недели, сообщает ТАСС

            Напомним, власти Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 в четверг, заподозрив его в транспортировке иранской нефти в Сирию. Изначально сообщалось, что все происходило по требованию США. Впрочем, власти Гибралтара уверяют, что решение приняли сами, передает РИА «Новости». При этом саму операцию по захвату судна английский спецназ провел в испанских территориальных водах. Возмущенный этим Мадрид теперь готовит ноту протеста в Лондон, пишет газета El Pais.

            Главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко предрекает: если в итоге расследования будет вычислен оператор танкера, то его «показательно накажут». «Но дело-то выгодное. На транспортировке в Сирию иранской нефти можно заработать очень хорошие деньги. Судовладельцы – они ведь постоянно по грани ходят. А тут такое выгодное дело, авось, пронесет, думают они», – пояснил он газете ВЗГЛЯД.

            Но пока конечный владелец неизвестен. И вообще с момента задержания судна пошли уже третьи сутки, но вокруг него остается множество загадок.

            А танкер вообще чей?

            Танкер шел под флагом Панамы, но всем очевидно, что это пустая формальность, этот флаг использует множество судовладельцев из самых разных стран мира. Изначально пресса назвала танкер иранским.

            Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров уверен, что американцам будет сложно вычислить настоящего владельца, потому что «иранцы максимально обезличивают танкеры, на которых поставляют нефть в Сирию». «Отключают радиомаяки, так что это такие блуждающие танкеры. Но чтобы иранские танкеры шли под флагом, например, Панамы или ОАЭ, я такого не слышал», – признался Багдасаров газете ВЗГЛЯД.

            Тем временем, в пятницу иранское агентство Mehr неожиданно сообщило о принадлежности судна российскому судовладельцу – фирме Russian Titan Shipping Line. Согласно данным из открытых источников, владеет Grace 1 действительно компания с названием Russian Titan Shipping Line, но она зарегистрирована в Дубае (ОАЭ). Однако в переписке на тематических интернет-форумах указывался другой юридический адрес – островное государство Сент-Киттс и Невис. Но и это ни о чем не говорит, это просто офшорная зона, услугами которой также пользуются бизнесмены со всего света.

            По словам Войтенко, упомянутая иранцами компания не имеет никакого отношения к танкеру. Владельцем и менеджером Grace 1, по его данным, является либо компания E-ships, либо компания GraceTankers. Обе фирмы расположены в Сингапуре, их хозяева не имеют к России никакого отношения.

            Что за люди были на борту?

            В момент задержания на борту находились 28 моряков, среди которых граждане не только Украины, но и Индии и Пакистана. Они-то теперь и подвергаются допросам британских следователей.

            Достоверно известно, что набирала команду на Grace 1, в частности, украинская фирма Azamara Group из Одессы. Также есть сообщения, что на судне служили украинские и российские моряки. В 2010 году сообщалось, что «груз и бизнес» судна – иранские, и что танкер на тот момент перевозил метанол.

            Зачем Иран объявил танкер «российским»?

            Войтенко отметил, что танкеры с иранской нефтью регулярно ходят в Сирию – и «регулярно попадаются на этом». «По большому счету, кто владелец танкера, не так важно, – заметил Войтенко. – Grace 1 задержали за то, что он перевозил груз из Ирана, что запрещено американскими санкциями. И перевозил он этот груз в Сирию. А это уже противозаконно по санкциям Евросоюза».

            По словам Войтенко, после ареста судна Тегерану ничего не оставалось, кроме как указать на «российский след». «В истории с захватом супертанкера Иран подставляет Россию, за неимением других вариантов», – предполагает Войтенко.

            Однако в Вашингтоне явно решили на сей раз не искать «русский след». Там восприняли инцидент в Гибралтаре как удачный удар по интересам Тегерана. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон уже назвал произошедшее отличной новостью.

            Со своей стороны, Тегеран не отрицает – судно действовало в интересах Исламской республики. МИД Ирана признал, что судно перевозило иранскую нефть. Сирийский маршрут, впрочем, там не подтвердили – куда шел груз, не уточнялось.

            Зато секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резайи (бывший командующий Корпуса стражей исламской революции) в своем Twitter уже назвал ситуацию «недопустимой» и пригрозил дать симметричный ответ: например, захватить один из британских кораблей, пока Grace 1 не отпустят.

            Почему Сирия не пользуется собственной нефтью?

            Багдасаров напоминает: если до гражданской войны Сирия ежедневно перерабатывала 380 тыс. баррелей нефти, то теперь производится всего 15 тыс. баррелей в день, чего явно недостаточно.

            «Для Сирии теперь основной поставщик нефти, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов – это Иран.

            Не единственный поставщик, но главный. Танкеры идут вопреки американским санкциям и прибывают в сирийский порт Банияс, это не секрет», – подытожил Багдасаров.

            Независимый военный эксперт Антон Лавров объяснил, что у Сирии сейчас осталось «не так много собственной нефти». «Их основные месторождения – газовые. Во время войны месторождения, НПЗ и трубопроводы получили серьезные повреждения. Поэтому сирийцам проще привезти один большой танкер с топливом, пусть и кружным путем, вокруг Африки, чем собирать небольшие объемы по всей стране», – сказал Лавров газете ВЗГЛЯД.

            По его словам, в Сирии начались работы по восстановлению нефтепромышленности, но только в самых спокойных районах – в основном вблизи столицы. «А все пустынные месторождения потребуют больших инвестиций при восстановлении. Пока там по-прежнему сохраняется опасность нападений со стороны осколков «Исламского государства*», – рассказал Лавров.

            Как связаны танкер и атомная бомба Ирана?

            Хотя супертанкер не имеет к нам никакого отношения, Москва выступила с резким осуждением ареста. И вызвано это геополитическими резонами.

            «Осуждаем захват супертанкера под панамским флагом, осуществленный 4 июля властями Гибралтара при содействии спецподразделения морской пехоты Вооруженных сил Великобритании, – заявил в пятницу вечером российский МИД. – Задержание судна и находившегося на нем груза расцениваем в качестве целенаправленной акции по дальнейшему осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии».

            Тот факт, что сразу после захвата зазвучали восторженные комментарии ведущих политиков Британии и США, подтверждает, – данная акция готовилась давно, с участием спецслужб нескольких стран, уверены в Москве.

            В заявлении МИДа говорится, что данный шаг противоречит настрою ведущих стран Евросоюза, включая Великобританию, добиваться сохранения договоренностей с Ираном в ядерной сфере. «Последствия могут быть тяжелыми», – предупредили в Москве.

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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