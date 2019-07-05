Эксперт объяснил, почему задержанный в Гибралтаре танкер объявили российским

«В истории с захватом супертанкера Иран подставляет Россию, за неимением других вариантов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по морскому праву Михаил Войтенко. Так он прокомментировал задержание в Гибралтаре нефтяного танкера, который иранцы объявили российским.

«По всем данным, которые имеются в моем доступе, в том числе из закрытых для большинства подписчиков баз, владельцем и менеджером супертанкера «Grace 1»является компания «E-ships» или, по другим источникам, компания «GraceTankers». Обе компании расположены в Сингапуре, – сказал главный редактор сетевого издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко.

Накануне власти Гибралтара по просьбе США задержали супертанкер «Grace 1», который шел под флагом Панамы. Судно задержано по подозрению в транспортировке иранской сырой нефти в Сирию.

Меры были предприняты из-за «информации, дающей... разумные основания полагать, что судно действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии», – заявил главный министр британской заморской территории Гибралтар Фабиан Пикардо. Напомним, пакет санкций ЕС против Дамаска запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами.

На борту задержанного танкера находились 28 членов экипажа, среди которых граждане Индии, Украины и Пакистана.

Первоначально в прессе сообщалось, что сам танкер – иранский. Позднее, иранское агентство Mehr передало, что супертанкер принадлежит некоему российскому судовладельцу – фирме Russian Titan Shipping Line.

Принадлежность танкера пока остается «загадочной». В открытых источниках есть информация , что собственник «Grace 1» – действительно компания с названием Russian Titan Shipping Lines. Но она зарегистрирована в Дубае (ОАЭ). В переписке на тематических интернет-форумах указывался другой юридический адрес – в островном государстве Сент-Киттс и Невис, известной оффшорной зоне.

Крюинг – то есть набор команды – велся, в частности, через украинскую фирму Azamara Group с офисом в Одессе. Также есть сообщения, что на судне служили украинские и российские моряки. В 2010 году сообщалось, что «груз и бизнес» судна – иранские, и что танкер на тот момент перевозил метанол.

Но, как отметил выше Михаил Войтенко, не исключено, что на данный момент судном владеют другие компании.

При этом эксперт отметил, что главное во всей этой истории – факт того, что на борту «Грейс 1» находилась иранская нефть, которая плыла в Сирию в нарушение санкций. Это и есть основная причина захвата судна.

«Кто там владелец танкера, это не так важно. «Grace 1» задержали за то, что он перевозил груз из Ирана, что запрещено американскими санкциями. И перевозил он этот груз в Сирию. А это уже противозаконно по санкциям Евросоюза. Ведь эти танкеры с иранской нефтью проникают в Сирию не первый год. И регулярно попадаются с этим делом», – сказал собеседник.

Действительно, в США восприняли произошедшее как задержание именно иранского танкера. Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон уже назвал произошедшее отличной новостью.

В МИД Ирана не указывали название танкера, но признали, что судно перевозило иранскую нефть. Куда именно планировалось доставить груз, не уточнялось. Секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резайи (бывший командующий Корпуса стражей исламской революции) пригрозил симметрично ответить на задержание властями Гибралтара иранского судна.

«На протяжении сорока лет после Исламской революции Иран не начинал военных действий. Но Иран никогда не отрицал необходимость отвечать на беспринципные и недопустимые действия», – написал Резайи в своем Twitter.

Допустим, найдут конкретного владельца или оператора этого судна «Grace 1», дадут ему «по шапке», а не найдут, ну и ладно. Главное остановить эти поставки. Задача США и примкнувших к ним англичан – щелкнуть Иран по носу как можно больнее и положить еще один кирпичик в стену, которая закрывает экспорт иранской нефти. Они это и сделали, а уж вопрос с самим судном для них не так важен, подчеркнул собеседник.

«Если все же вычислят конкретного оператора, фрахтователя, то ему, конечно, мало не покажется. Соответственно, дадут урок всем остальным. Показательно накажут, чтоб неповадно было. Потому что дело-то выгодное. Действительно очень хорошие деньги можно заработать на транспортировке в Сирию иранской нефти. Судовладельцы – они ведь постоянно по грани ходят. А тут такое выгодное дело, авось пронесет, думают они, – сказал Михаил Войтенко.

В этой ситуации Ирану ничего не оставалось, как указать на «российский след» в инциденте с захватом судна, констатирует эксперт.

«Иран мечется. Там увидели, что в названии компании-владельца судна есть слово «Россия» и очень обрадовались. И тут же решили подставить Россию, не понятно зачем. Сначала, мол, вот мы с Россией друзья, и тут же они своего друга, как говорится, толкают под танки. Вот что делает сейчас Иран за неимением других вариантов», – резюмировал Михаил Войтенко.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД