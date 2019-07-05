Эксперт объяснил, почему задержанный в Гибралтаре танкер объявили российским

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5 июля, пятница  |  Последнее обновление — 15:13  |  vz.ru
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Европа лишит Украину российского газа

«Нафтогаз» намеренно ставит крест украинской трубеФото: Gleb Garanich/Reuters
Украинский «Нафтогаз», кажется, совсем запутался. Один его топ-менеджер уверяет, что транзитное соглашение с Газпромом все-таки будет подписано, только не сразу, другой – что никакого контракта не будет и быть не может. По каким сценариям может развиваться газовый конфликт и чем это чревато для России и Украины? Подробности...
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Чиновникам запретят считать себя госсимволами

Закон о защите госсимволов провинциальные начальники используют как щит от заслуженной критикиФото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Общественная палата отправила в Генпрокуратуру письмо с более чем сотней примеров оскорбления символов государства в Сети. Закон об ответственности блогеров за хамские выходки начинает работать. Одновременно власть и общественники начали работу над тем, чтобы уберечь граждан от излишне обидчивых чиновников, которые считают, что они-то и есть неприкосновенные символы государственности.  Подробности...
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Перспективный вертолет для ВМФ создают на новых технических принципах

Справа - первый образец перспективного вертолета для ВМФ РФФото: avia.pro
Высокая скорость и дополнительный винт – таким должен быть перспективный вертолет для ВМФ. При создании машины проектировщики применили техническую новинку, которая на серийных вертолетах никогда не использовалась. Смогут ли конструкторы преодолеть недостатки, присущие современным российским противолодочным вертолетам? Подробности...
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Москва учит Грузию контролировать эмоции

Император Николай Второй принимает грузинскую делегацию в 1912 годуФото: Public domain
С понедельника российские самолеты прекратят полеты в Грузию. На эти меры Россия пошла после того, как 20 июня в Тбилиси прошли беспорядки под антироссийскими лозунгами. Грузия пытается смягчить ситуацию, при этом не собираясь извиняться. Москва, в свою очередь, тоже не ставит никаких условий, предлагая «дождаться лучшего периода». Когда он настанет? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
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Мы живем в мире симулякров

Алексей Алешковский, сценарист
Парад когнитивных диссонансов будет длиться вечно, пока мы будем отдавать честь глупости, а не здравому смыслу. А здравый смысл не дает простых ответов на сложные вопросы. Как и либеральные ценности. Подробности...
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Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Европе стоит крик. Немецкие политики и пресса орут на итальянцев. Повод – очередной «спасательный» рейс от берегов Ливии к берегам Италии очередного джихад-такси. Нелегальные мигранты достали Италию, а Германию пока не очень. Подробности...
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          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

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          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
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            Эксперт объяснил, почему задержанный в Гибралтаре танкер объявили российским

               5 июля 2019, 15:02
            Фото: Stringer/Reuters
            Текст: Иван Абакумов,
            Михаил Мошкин

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            «В истории с захватом супертанкера Иран подставляет Россию, за неимением других вариантов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по морскому праву Михаил Войтенко. Так он прокомментировал задержание в Гибралтаре нефтяного танкера, который иранцы объявили российским.

            «По всем данным, которые имеются в моем доступе, в том числе из закрытых для большинства подписчиков баз, владельцем и менеджером супертанкера «Grace 1»является компания «E-ships» или, по другим источникам, компания «GraceTankers». Обе компании расположены в Сингапуре, – сказал главный редактор сетевого издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко.

            Накануне власти Гибралтара по просьбе США задержали супертанкер «Grace 1», который шел под флагом Панамы. Судно задержано по подозрению в транспортировке иранской сырой нефти в Сирию.

            Меры были предприняты из-за «информации, дающей... разумные основания полагать, что судно действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии», – заявил главный министр британской заморской территории Гибралтар Фабиан Пикардо. Напомним, пакет санкций ЕС против Дамаска запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами.

            На борту задержанного танкера находились 28 членов экипажа, среди которых граждане Индии, Украины и Пакистана.

            Первоначально в прессе сообщалось, что сам танкер – иранский. Позднее, иранское агентство Mehr передало, что супертанкер принадлежит некоему российскому судовладельцу – фирме Russian Titan Shipping Line.

            Принадлежность танкера пока остается «загадочной». В открытых источниках есть информация, что собственник «Grace 1» – действительно компания с названием Russian Titan Shipping Lines. Но она зарегистрирована в Дубае (ОАЭ). В переписке на тематических интернет-форумах указывался другой юридический адрес – в островном государстве Сент-Киттс и Невис, известной оффшорной зоне.

            Крюинг – то есть набор команды – велся, в частности, через украинскую фирму Azamara Group с офисом в Одессе. Также есть сообщения, что на судне служили украинские и российские моряки. В 2010 году сообщалось, что «груз и бизнес» судна – иранские, и что танкер на тот момент перевозил метанол.

            Но, как отметил выше Михаил Войтенко, не исключено, что на данный момент судном владеют другие компании.

            При этом эксперт отметил, что главное во всей этой истории – факт того, что на борту «Грейс 1» находилась иранская нефть, которая плыла в Сирию в нарушение санкций. Это и есть основная причина захвата судна.

            «Кто там владелец танкера, это не так важно. «Grace 1» задержали за то, что он перевозил груз из Ирана, что запрещено американскими санкциями. И перевозил он этот груз в Сирию. А это уже противозаконно по санкциям Евросоюза. Ведь эти танкеры с иранской нефтью проникают в Сирию не первый год. И регулярно попадаются с этим делом», – сказал собеседник.

             Действительно, в США восприняли произошедшее как задержание именно иранского танкера. Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон уже назвал произошедшее отличной новостью.

            В МИД Ирана не указывали название танкера, но признали, что судно перевозило иранскую нефть. Куда именно планировалось доставить груз, не уточнялось. Секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резайи (бывший командующий Корпуса стражей исламской революции) пригрозил симметрично ответить на задержание властями Гибралтара иранского судна.

            «На протяжении сорока лет после Исламской революции Иран не начинал военных действий. Но Иран никогда не отрицал необходимость отвечать на беспринципные и недопустимые действия», – написал Резайи в своем Twitter.

            Допустим, найдут конкретного владельца или оператора этого судна «Grace 1», дадут ему «по шапке», а не найдут, ну и ладно. Главное остановить эти поставки. Задача США и примкнувших к ним англичан – щелкнуть Иран по носу как можно больнее и положить еще один кирпичик в стену, которая закрывает экспорт иранской нефти. Они это и сделали, а уж вопрос с самим судном для них не так важен, подчеркнул собеседник.

            «Если все же вычислят конкретного оператора, фрахтователя, то ему, конечно, мало не покажется. Соответственно, дадут урок всем остальным. Показательно накажут, чтоб неповадно было. Потому что дело-то выгодное. Действительно очень хорошие деньги можно заработать на транспортировке в Сирию иранской нефти. Судовладельцы – они ведь постоянно по грани ходят. А тут такое выгодное дело, авось пронесет, думают они, – сказал Михаил Войтенко.

            В этой ситуации Ирану ничего не оставалось, как указать на «российский след» в инциденте с захватом судна, констатирует эксперт.

            «Иран мечется. Там увидели, что в названии компании-владельца судна есть слово «Россия» и очень обрадовались. И тут же решили подставить Россию, не понятно зачем. Сначала, мол, вот мы с Россией друзья, и тут же они своего друга, как говорится, толкают под танки. Вот что делает сейчас Иран за неимением других вариантов», – резюмировал Михаил Войтенко.   

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