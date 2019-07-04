Власти Гибралтара по просьбе США задержали перевозивший нефть в Сирию танкер

Власти Гибралтара по просьбе американской стороны задержали супертанкер, перевозивший нефть в Сирию, сообщил врио министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Основанием для задержания танкера стало подозрение в нарушении западных санкций против арабской республики.

Боррель сказал, что испанские власти были в курсе этой ситуации и в настоящее время изучают обстоятельства дела. «Это была просьба со стороны США к Великобритании», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что эта ситуация также может повлиять на испанский суверенитет, поскольку Испания считает Гибралтарский пролив своими территориальными водами.

Между тем пресс-секретарь премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй заявил, что Лондон приветствует задержание властями Гибралтара танкера Grace 1, который подозревается в нарушении западных санкций и перевозке в Сирию сырой нефти, передает ТАСС.

«Мы приветствуем эти решительные меры по обеспечению соблюдения санкций ЕС против сирийского режима (...). Они дают четко понять, что нарушение санкций неприемлемо», – приводит его слова Reuters.

Санкции Европейского союза против Сирии последовательно ужесточались с 2011 по 2014 годы. Ограничительные меры стали одними из самых значительных в истории сообщества. Санкции ЕС запрещают практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на сирийское руководство.