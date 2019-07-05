Владельцем задержанного в Гибралтаре танкера назвали российскую компанию

Задержанный в Гибралтаре танкер Grace 1 («Грейс 1»), который, как утверждается, перевозил нефть для Сирии, якобы принадлежит российской компании Russian Titan Shipping Line, передает иранское агентство Mehr.

Источник этих сведений агентство не уточняет. Сообщается, что танкер перевозил иранскую нефть для Сирии, а компания, которой принадлежит судно, зарегистрирована в ОАЭ, передает РИА «Новости».

При этом именно Тегеран первым отреагировал на инцидент Гибралтарском проливе. Посол Британии был вызван в МИД Ирана в связи задержанием «иранского нефтяного танкера военно-морскими силами Великобритании».

Иранское внешнеполитическое ведомство не указывало название танкера, но признавало, что судно перевозило иранскую нефть. Куда именно планировалось доставить груз, не уточнялось.

В четверг власти Гибралтара по просьбе США задержали супертанкер «Грейс 1» под флагом Панамы по подозрению в транспортировке иранской нефти в Сирию. В Белом доме сообщение о задержании танкера назвали «отличной новостью».

Пакет санкций ЕС против Дамаска запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами.