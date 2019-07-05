В администрации Трампа оценили задержание танкера с иранской нефтью в Гибралтаре

Помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал «отличной новостью» задержание властями Гибралтара супертанкера «Грейс 1» (Grace 1) с грузом иранской нефти для Сирии.

«Отличные новости: Великобритания задержала супертанкер Grace 1 с грузом иранской нефти, направлявшийся в Сирию в нарушение санкций ЕС. США и наши союзники будут продолжать препятствовать получению режимами Тегерана и Дамаска прибыли от незаконной торговли», – написал Болтон на своей странице в Twitter.

В четверг власти Гибралтара по просьбе США задержали супертанкер «Грейс 1» под флагом Панамы по подозрению в транспортировке иранской нефти в Сирию. В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране.

Пакет санкций ЕС против Дамаска запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами.

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