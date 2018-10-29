Испанский порт отменил санкции против России

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9 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 18:57  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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Как норвежский фрегат «потопил» самые масштабные учения НАТО на Севере

Фрегат «Хельге Ингстад» получил огромную пробоину в правом бокуФото: Marit Hommedal/Norsk Telegrambyra AS/Reuters
Следствием низкого уровня морской культуры и выучки назвал адмирал Касатонов то, что произошло у берегов Норвегии. Военный корабль, возвращавшийся с крупнейших за 30 лет учений НАТО в северных водах, столкнулся с нефтяным танкером. Эта «ложка дегтя» – далеко не единственная нештатная ситуация на маневрах и отнюдь не первый инцидент со столкновениями за последние годы. Натовские моряки потеряли выучку? Подробности...
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Авария ПД-50 оставила Россию без важнейших боевых кораблей

Так выглядел ПД-50 в рабочем состоянии. Похоже, таким мы его больше никогда не увидимФото: Лев Федосеев/ТАСС
Газете ВЗГЛЯД стали известны новые обстоятельства аварии, отправившей на дно одно из самых важных и дорогостоящих морских сооружений России – плавучий док ПД-50. Именно в нем обслуживались наиболее мощные корабли ВМФ, в том числе авианосец «Адмирал Кузнецов». Теперь можно предположить, кто является ответственным за аварию и можно ли вернуть док в строй. Подробности...
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Кто подтолкнул Вену к ссоре с Москвой

Австрийский премьер Курц и министр обороны Кунасек сделают заявление по итогам расследования дела о шпионажеФото: Christian Bruna/EPA/ТАСС
Отношения России с одним из самых близких европейских союзников – Австрией – поставлены под угрозу. Виной тому стал арест австрийского полковника, обвиняемого в шпионаже в пользу Москвы. Есть признаки, что австрийская контрразведка давно знала об этом человеке, но информация была обнародована только сейчас. Почему? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Почему не состоялась антинобелевская премия СССР

Дометий Завольский, историк-архивист
В последнее десятилетие Нобелевская премия переживает не лучшие времена. Поневоле задумаешься: если Нобелевская премия не вполне объективна, но столь весома, не стоит ли обзавестись чем-то подобным, став создателем авторитетов? Подробности...

Наша нелюбовь к Тургеневу – симптом для нас

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Тургенев, двухсотлетие со дня рождения которого мы отмечаем, вне всякого сомнения великий русский писатель. В отличие от Толстого или Достоевского, Тургенев именно писатель. И потому он совершенно не русское явление. Подробности...
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Либералы хоронят феминизм хлопком по ягодицам

Елена Кондратьева, журналист
Что нам говорит история с харрасментом в либеральном издании «Медуза»? Пристают – утрись. Он начальник – ты дурак, «битый небитого везет» – тебе еще с детства мультик показывали. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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    Какие имена получат аэропорты России

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      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
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        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?

          Испанский порт отменил санкции против России

          Первый после двухлетнего перерыва заход кораблей ВМФ РФ в Сеуте возглавил ракетный крейсер «Маршал Устинов»   9 ноября 2018, 17:45
          Фото: Министерство обороны РФ
          Текст: Владимир Добрынин

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          «Для порта Сеуты начинается новая эра». Такими словами местная пресса описывает важнейшее для испанского порта событие – возвращение кораблей российского ВМФ. Два года порт соблюдал требование руководства НАТО и отказывался принимать российские корабли. Почему же сейчас он все-таки передумал?

          Новость о возобновлении заходов кораблей российского ВМФ в испанский порт Сеуту прошла в стороне от большой европейской прессы. Можно сказать, что, если бы не информация, размещенная на локальных порталах этого автономного испанского населенного пункта да его порта, никто бы ничего и не узнал.

          А между прочим, это веха. Знаковое событие. Достижение, можно сказать. Но только не испанского, не европейского и не натовского изготовления. А – российского. Потому и – ни литавр, ни фанфар на Западе. А городская администрация и испанская казна, извлекающая из события финансовую выгоду, стараются сдерживать восторги. Не из боязни сглазить удачу, а из страха, что слишком громкая огласка вызовет новый приступ раздражения в штаб-квартире НАТО. Со всеми вытекающими неприятными последствиями.

          Каждая административно-территориальная единица зарабатывает себе на жизнь, как может. Сеуте, чья территория не богата ни полезными ископаемыми, ни промышленностью, выживать можно, лишь пользуясь своим географическим положением. Город приткнулся прямо к Гибралтарскому проливу – узкой водной полоске в форме бутылочного горла, ведущей из Атлантики в Средиземное море. Все проходящие в обе стороны суда – под контролем.

          Только НАТО и надо

          Именно эта «подконтрольность» и была поставлена Сеуте в вину руководством НАТО и лично генсеком организации Йенсом Столтенбергом в октябре 2016-го. Именно тогда под давлением Североатлантического альянса испанцам пришлось отказать кораблям ВМФ России в «парковке».

          Начиналось, правда, все на полгода раньше – в марте 2016 года 11 депутатов европарламента (девять из которых – озабоченные «российской угрозой» мандатарии из Польши и балтийских стран) накатали «заяву» главе внешнеполитического ведомства ЕС Федерике Могерини. В челобитной выразили озабоченность проявляемым Сеутой гостеприимством по отношению к судам ВМФ РФ.

          По мнению депутатов, корабли России входят в Средиземное море исключительно с целью «оказания последующего давления на Украину и воспрепятствования добровольному возвращению Крыма» в состав незалежной. И вообще в голове не укладывается, как «в порту государства, входящего в НАТО и ЕС, можно принимать военные подразделения потенциального противника, стремящегося к тому же изменить ситуацию в Сирии не в ту сторону, куда ее клонят участники коалиции, образованной вокруг США»?

          За период с 2011 года и до момента заявления упомянутых выше парламентариев Сеута приняла 62 российских военных корабля, включая буксиры. Частота заходов (не менее десятка за год) превратила, по словам одной из ведущих испанских газет El País, «порт североафриканского города фактически в базу ВМФ России».

          Испанские СМИ при этом отметили, что «ни одного нарекания по поводу приема русских до этого ни у партнеров по ЕС, ни у союзников по НАТО не возникало, поскольку вся деятельность властями Испании и Сеуты осуществлялась под контролем правительства страны и предельно прозрачно».

          А тут еще и Сирия. Участие российского контингента в сражениях против ИГ* сильно укрепило позиции ненавистного западной коалиции Башара Асада. В этой ситуации любая помеха «этим русским» шла натовцам на пользу. Поэтому альянс, а главным образом США и Великобритания, приложили максимум усилий к закрытию «неофициальной базы» для российских кораблей.

          Последней каплей, переполнившей чашу терпения англосаксов, стало намерение шедшего в Средиземное море авианосца «Адмирал Кузнецов» посетить Сеуту с дружеским дозаправочным визитом. На Испанию надавили так, что Москве пришлось ради сохранения лица Мадрида снять заявку на заход в североафриканский порт.

          Ультраконсервативный американский центр стратегических исследований фонд «Наследие» (Heritage Foundation) и созданный при нем Центр свободы имени Маргарет Тэтчер подсказали евродепутатам аргументы, которые должны были быть озвучены в качестве обоснования решения о запрете допуска россиян в испанский анклав. Главный из них: почему корабли потенциального противника могут заходить в порт Сеуты, а корабли НАТО лишены возможности проходить мимо без захода в эту гавань?

          Не ищите логику в запутанной формулировке. Ее там нет.

          Фундаментальной причиной действий двух названных выше контор является обида и желание, строя препятствия россиянам, досадить попутно испанцам.

          Фокус в том, что Скала (как на Пиренейском полуострове называют Гибралтар, находящийся ровно напротив Сеуты) испокон веков считалась территорией Испании. Но в 1713 году по условиям Утрехтского мирного договора, ознаменовавшего окончание Войны за испанское наследство, этот кусочек земли площадью шесть квадратных километров отошел Великобритании. С тех пор Мадрид хочет вернуть Скалу себе, а Лондон – ни за что ее не отдавать.

          Ничего военного – чистый бизнес

          Запрет российским кораблям на заход в порт Сеуты ощутимо ударил городу по карману.

          Каждый визит россиян длится обычно трое суток. По данным портовой администрации, только в 2014 году на берег сходили примерно 2300 моряков ВМФ РФ. Согласно статистике обмена валюты, каждый из них купил в среднем 450 евро. Деньги эти (а сумма получается более миллиона в год), как правило, остаются в кассах местных магазинов и ресторанов.

          Добавим сюда оплату за пополнение запасов воды и топлива. Десантные корабли заправляют здесь обычно 300 тонн солярки и 150 тонн воды, в то время как танкеру может потребоваться до 3750 тонн. То есть каждый заход кораблей России с кратковременным пребыванием их в порту приносит Сеуте не менее 300 тысяч евро.

          Затягивать пояса ради удовлетворения амбиций Вашингтона и Лондона жителям Сеуты перестало нравиться. И поскольку Сирия коалицией уже признана проигранной, то какой смысл «назло бабушке уши отмораживать», не пуская русских в Сеуту и теряя деньги?

          В итоге первый после двухлетнего перерыва заход кораблей ВМФ РФ в Сеуту произошел 9 ноября. Согласно сайту порта, последними русскими судами, причаливавшими здесь, были малые ракетные корабли «Зеленый Дол» и «Серпухов» и сопровождающий их буксир СБ-36 (16–18 октября 2016 г.). Два года спустя в Сеуту вошел ракетный крейсер «Маршал Устинов», выполняющий задачи в районе Средиземного моря. В ближайшее время в испанский порт также должны зайти сопровождающие его танкер «Дубна» и буксир СБ-406. Корабли простоят в порту до понедельника, 12 ноября. Общая численность экипажей трех кораблей составляет 708 человек, официально заявили в порту.

          «Для порта Сеуты начинается новая эра», – прокомментировало событие местное издание El Faro de Ceuta. «После двухлетней засухи наша экономика получает важную инъекцию», – подтверждает и руководство порта.

          Недовольного рыка из-за океана относительно действий испанцев пока не слышно: Вашингтон был по уши загружен выборами в Конгресс, на Даунинг-стрит в Лондоне заняты шлифовкой последних штрихов договора о разводе с ЕС.

          Москва комментировать возобновление заходов в Сеуту тоже не стремится. Но сам по себе факт показательный: кое-кому в Евросоюзе наглядно показали, что с Москвой куда выгоднее экономически дружить, нежели ссориться.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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