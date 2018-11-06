Российским кораблям открыли доступ в испанский порт

Корабли Военно-морского флота России в скором времени вновь смогут заходить в испанский порт Сеута, находящийся на южном побережье Гибралтарского пролива, сообщают СМИ Испании.

Первые заходы могут произойти уже 9-10 ноября, пишет местная пресса, передает «Интерфакс».

Напомним, в 2016 году испанские власти закрыли порт Сеута для российских кораблей. В Минобороны России заявили, что это решение было вызвано давлением на Испанию со стороны США и НАТО.

Российские корабли совершали походы в Средиземное море с целью обеспечить военно-морское присутствие в оперативно важных районах. При этом западные СМИ сообщали, что военные суда сопровождали танкеры, которые якобы провозят авиатопливо в Сирию.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что члены альянса сами должны принимать решение о допуске кораблей авианосной группы России в свои порты.

С 2011 года свыше 50 кораблей ВМФ России швартовались в Сеуте для пополнения запасов. Порт является автономным городом, его территория не относится к Североатлантическому альянсу.