Российский МИД отреагировал на задержание танкера в Гибралтаре

Россия осуждает захват Гибралтаром супертанкера и расценивает это как целенаправленную акцию по дальнейшему осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии, говорится в комментарии МИД России.

«Ссылки Гибралтарских властей на то, что находящийся на судне груз предполагалось доставить на один из сирийских нефтеперерабатывающих заводов, находящийся под санкциями Евросоюза, лишь усугубляют ситуацию», – сказано в комментарии на сайте МИД.

В ведомстве отметили, что захват танкера противоречит заявленному настрою стран ЕС добиваться сохранения договоренностей с Ираном.

«Данный шаг, по нашему убеждению, противоречит заявленному настрою ведущих стран Евросоюза, включая Великобританию, добиваться сохранения договоренностей с Ираном в ядерной сфере», – подчеркнули в дипведомстве.

В МИД отметили, что в регионе Ближнего Востока, включая Восточное Средиземноморье, «во многом вследствие безответственной политики западных стран накопился целый клубок проблем, требующих совершенно иного подхода».

По мнению внешнеполитического ведомства, необходимо вести диалог и совместный поиск решений, однако в настоящее время «в Лондоне, Вашингтоне и ряде других столиц только и ищут «зацепки», как сыграть на дальнейшее обострение».

«Последствия могут быть тяжелыми, и ответственность за это целиком ляжет на тех, кто не отказывается от попыток оказать максимальное нелегитимное давление на Тегеран и Дамаск в нарушение резолюций 2231 и 2254 Совета Безопасности ООН», – заключили в МИД.

Накануне власти Гибралтара по просьбе США задержали супертанкер «Grace 1», который шел под флагом Панамы. Судно задержано по подозрению в транспортировке иранской сырой нефти в Сирию. В Белом доме сообщение о задержании танкера назвали «отличной новостью». При этом владельцем задержанного танкера назвали российскую компанию.

Пакет санкций ЕС против Дамаска запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами.