Стало известно о планах европейских стран патрулировать Ормузский пролив

Несколько европейских стран поддержали идею патрулирования Ормузского пролива для обеспечения свободы навигации, предложение о патруле высказала Великобритания, сообщают дипломатические источники ЕС.

По задумке авторов, к патрулированию напрямую не будут привлекаться Евросоюз, НАТО или США, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Источники пояснили, что идею поддержали Дания, Италия, Нидерланды, Франция. Германия, Испания, Польша и Швеция выразили заинтересованность в этом проекте.

Уточняется, что патрулирование могут возглавить британский и французский флоты.

В начале июля Иран обвинил Британию в «морском разбое» из-за задержания танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе и задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе.