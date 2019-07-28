Британский эсминец вошел в Персидский залив

Эсминец ВМС Великобритании «Дункан» (HMS Duncan) вошел в воды Персидского залива, сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, боевой корабль британского Королевского флота прибыл в Персидский залив «для защиты судоходства и обеспечения безопасности прохождения в этом районе британских танкеров», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что несколько европейских стран поддержали идею патрулирования Ормузского пролива для обеспечения свободы навигации. Уточнялось, что предложение о патруле высказала Великобритания. При этом Пентагон отказался заниматься эскортом в Персидском заливе.

Напомним, 19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

В Иране заявили, что задержали танкер «в связи с нарушением международных правил». Лондон обвинил Тегеран в задержании танкера в нарушение международного права. Британская сторона пригрозила Ирану военной силой.