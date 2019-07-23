Дипломатия Трампа обернулась угрозой убийства десяти миллионов людей

Взгляд
23 июля, вторник  |  Последнее обновление — 21:24  |  vz.ru
Разделы

Россия не готова к наплыву китайцев

Китайские туристы - самые желанные для экономики страныФото: Александр Кулебякин/Интерпресс/ТАСС
К китайским туристам сложилось непростое отношение – они ходят толпами, шумят. На Байкале жалуются на горы мусора от них, а в Кремле застали китайца, справляющего нужду. Есть мнение, что наш бюджет не получает от китайских туристов ни копейки – за все уплачено в Китае, а покупки здесь они совершают через свою платежную систему. Что делать России с этим миллионом туристов в год? Подробности...
Перейти а раздел…

«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
Перейти а раздел…

Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества

Чеченский танец строго регламентирован, и горе тому, кто посмеет внести в него измененияФото: Елена Афонина/ТАСС
Исполняемые в Чечне песни должны строго соответствовать местной культурной традиции – и напоминание об этом от одного из чеченских чиновников вызвало на днях изрядный скандал. Однако какова она, эта традиция? Чем чеченский народ принципиально отличается от других? И можно ли сказать, что под влиянием современной жизни чеченцы стремительно меняются? Подробности...
Перейти а раздел…

Национальные комплексы японцев обрекли на смерть дельфинов и китов

Японское правительство выступает «крышей» китобоев-браконьеров назло остальному мируФото: Kyodo/Reuters
Во вторник отмечается Всемирный день китов и дельфинов, учрежденный по случаю отказа человечества от охоты на этих животных, чей интеллект, как считается, уступает только интеллекту людей. Есть лишь одна страна, упрямо игнорирующая запреты на добычу китообразных – Япония: ее китобои официально вернулись к своему промыслу в июле этого года. Но что заставляет Японию идти против всего остального мира?  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Девятый круг ада для одноразовых

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Сегодня нам кажется, что предатели Родины – это что-то из прошлого или голливудских боевиков. Что-то, что не имеет отношения к нашей ежедневной реальной жизни. Мы слишком расслабились. И тут появилась возможность вылечиться от излишней наивности. Подробности...

Плохим танцорам избирком мешает

Александр Брод, Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Московские выборы обретают какие-то странные формы: кандидаты, которых не зарегистрировали, пытаются надавить на избиркомы и общественность митингами и протестами. В Центризбиркоме справедливо считают, что так делать нельзя. Подробности...

Церковный раскол – это история падшего человеческого рода

Сергей Худиев, публицист, богослов
В эти дни отмечается 965 лет Великого раскола, в ходе которого Вселенская церковь разделилась на Православную и Католическую. В учебниках его отсчитывают от событий 1054 года. Попробуем вспомнить, что нас разделяет и что объединяет. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Дилетантство команды Зеленского просто поражает

    Выборы в Верховную раду: главные итоги

    Почему Турции вместо F-35 лучше купить Су-35

      Перейти а раздел…

      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
      Подробности...

      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
      Подробности...

      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Натуральный Фермерский Продукт»: Здоровая еда с любовью к России

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

          Перейти а раздел…
          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

          Как вы питаетесь на работе?
          • Хожу в столовую или кафе

          • Приношу из дома или питаюсь полуфабрикатами

          • Я не ем на работе

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:МИД опубликовал российскую концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
              Лавров обвинил США в попытке «оторвать» Грузию от РоссииПрезидент Болгарии наложил вето на закупку истребителей у СШАТрамп высказался о влиянии доклада Мюллера на отношения с РоссиейУстанавливающий камеры для фиксации нарушений режима огня попал под огонь ВСУ
              Лукашенко пригласили на годовщину начала Второй мировой в ПольшуГлава ФБР заявил о продолжающемся вмешательстве РФ во внутренние дела СШАБританский пловец не пожал руку китайскому спортсмену-победителюРасшифрована найденная в Старой Руссе берестяная грамота
              Палатки из сгоревшего детского лагеря оказались ненадлежащего качестваПушков предсказал будущее Британии при ДжонсонеКонстантин Боровой запросил убежища в СШАВ Грузии предложили привлечь российский бизнес для развития популярного курорта

              громкое дело


              Полиция Армении арестовала владельца ресторана, где был убит экс-сотрудник ГРУ

              «ценой своей жизни»


              Эксперт: Экипаж «Лошарика» не мог бросить подлодку

              покинул Грузию


              Обещавший мочиться в вино и «Боржоми» гендиректор «Рустави-2» улетел в Киев

              Видео

              социальная ракета


              Победители выборов предадут Зеленского при первой возможности

              чемпионы туризма


              Россия не готова к наплыву китайцев

              образ жизни


              Америка проиграла войну с сексуальными домогательствами

              выборы в Раду


              Украина устала от героев Майдана

              викторина


              Знаменитые цитаты о России — фейк или не фейк?

              Хуторская мова


              Валерий Коровин: По заветам товарища Кагановича

              Свои чужаки


              Анна Долгарева: Ненависть превращает нас в озлобленных собак

              Американское прилунение


              Дмитрий Юрьев: Секта «налунунелетальщиков» и всемирный поход гендерастов

              на ваш взгляд


              Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?

              Дипломатия Трампа обернулась угрозой убийства десяти миллионов людей

              Трамп напряженно думает, что делать с размещенными в Афганистане войсками США   23 июля 2019, 21:00
              Фото: Omar Sobhani/Reuters
              Текст: Евгений Крутиков

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Я просто не хочу убить 10 миллионов человек». Такими словами президент США обозначил свою позицию по поводу дальнейшей американской политики в Афганистане. Зачем он делает столь неоднозначные заявления, действительно ли у Пентагона существуют настолько кровожадные планы - и как восприняли слова президента США в самом Афганистане?

              Власти Афганистана попросили администрацию США разъяснить крайне скандальные слова американского президента Дональда Трампа. «Правительство Исламской Республики Афганистан просит через дипломатические средства и каналы разъяснений в связи с заявлениями президента США на встрече с премьер-министром Пакистана», – говорится в заявлении канцелярии президента Афганистана, передает РИА «Новости».

              О чем идет речь? В понедельник на встрече с премьером Пакистана Имраном Ханом Трамп заявил, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, но он не хочет этого делать, так как в случае этой операции погибли бы 10 млн человек. И не все до сих пор смогли закрыть от смеси удивления, недоверия и ужаса.

              Есть очень занимательные пособия из серии «Как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров». Но когда ты – президент США, то избежать взглядов исподлобья после таких высказываний крайне сложно. Все рассматривается под лупой. Рассмотрим и мы.

              Если быть предельно точным, то сумбурная речь президента Дональда Трампа звучала так: «Если бы мы хотели воевать в Афганистане и победить, то я мог бы выиграть эту войну за неделю. Но я просто не хочу убить 10 миллионов человек. У меня есть планы по Афганистану, и если бы я захотел выиграть войну, то Афганистан был бы стерт с лица Земли. И это возможно. Все может быть закончено буквально за 10 дней. И я не хочу делать это. Я не хочу идти по этому пути».

              «На самом деле, мы сейчас там полицейские, но мы не собирались быть полицейскими. Мы уже 19 лет в Афганистане. Это удивительно, и я думаю, что Пакистан поможет нам с этим, потому что мы не хотим оставаться полицейскими».

              Повернувшись к Имран Хану: «У меня есть план, как выиграть эту войну в очень короткий период времени. Вы понимаете это лучше, чем кто бы то ни было. Но вместо того, чтобы воевать, американские солдаты строят бензоколонки и восстанавливают школы. Соединенные Штаты, мы не должны это делать. Это – их работа», – в заключении махнул рукой Дональд Трамп куда-то в восточном направлении.

              Вкратце картина мира в голове президента США, как можно представить, выглядит так. Всю свою президентскую каденцию Трамп угрожал человечеству вывести американские войска из Афганистана. Не позволили ему это сделать его же собственные генералы, объяснив, что это будет большой ошибкой (показывая для наглядности пальцем на то место на глобусе, где раньше красным цветом было написано СССР). Тогда президент Трамп и принялся вырабатывать для Афганистана Великие планы - в амплитуде от «стереть с лица Земли за неделю» до вывода регулярных войск и замены их на ЧВК.

              Между Вашингтоном и Кабулом в результате этого мыслительного процесса не все стало не ладиться, не растет кокос. Прослышав про ЧВК, афганцы смертельно обиделись.

              Весной в США прилетел министр национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохиб. Выступая в Гудзоновском университете, он заявил, что Афганистан «отказался от идеи приватизации войны». И вообще, по словам министра Мохиба, Афганистан не позволит превращать жертвы и страдания своего народа в бизнес. Мохиб поставил вопрос ребром: США должны разъяснить Кабулу свою стратегию в Афганистане, если таковая есть. И даже пригрозил: отношения между двумя странами регламентируются соглашениями о стратегическом партнёрстве и о сотрудничестве в сфере безопасности, но «стороны имеют право на пересмотр их условий».

              В ответ на этот беспрецедентный демарш американский посол в Кабуле Джон Басс в твиттере чуть ли открыто обвинил Мохиба в коррупции и разбазаривании американской помощи. США понесли значительные потери в ходе боевых операций, но эта помощь не всегда адекватно оценивалась Кабулом и приводила к желаемым результатам, считает посол. «Афганская коррупция и ненадлежащее использование военной техники, средств и другой поддержки со стороны американского народа оскверняет память наших павших», – отметил Джон Басс. Он не назвал Мохиба напрямую, а упомянул неких «афганцев, ставящих свои личные или политические интересы выше национальных и выше возможности прямо сейчас достичь целей, ради которых понесли жертвы столь многие».

              А месяц назад в Кабул неожиданно нагрянул госсекретарь Майк Помпео. Визит был необъявленный, но с Помпео в одной комнате находились не только президент Афганистана Ашраф Хан и глава МИДа Абдулла Абдулла, но и бывший президент страны Хамид Карзай. С устной речью у Помпео тоже нелегко: «Учитывая то, как много происходит в мире сегодня, порой легко забыть о приверженности Америки (делу поддержки) Афганистана, однако мир должен знать, что администрация Трампа и американский народ (об этом) не забыли», – заявил американский госсекретарь по итогам встречи в Кабуле. В китайской письменности есть несколько так называемых непроизносимых иероглифов. Вот это, похоже, один из них.

              В итоге принципы мышления строительного магната сделали свое дело, и родился новый Великий план, суть которого в том, чтобы рационализировать пребывание американского контингента в Афганистане, снизив издержки за счет партнеров. То есть, полицейские функции с американских военнослужащих снимаются и должны быть переданы пакистанцам. Взамен Вашингтон предлагает себя Исламабаду в качестве посредника в споре с Индией за Кашмир и не только. Во-вторых, американцы больше не будут копировать советский опыт и строить силами спецназа школы и детские площадки. По замыслу, этим должны заняться сами афганцы.

              И все бы ничего, но опять вмешались санитары. Пакистанцы совершенно не горят желанием днем патрулировать улицы Кабула и Кандагара, а с наступлением темноты прятаться за трехметровыми заборами и километрами минных полей. Скажем прямо: вообще никто на планете Земля не горит желанием это делать вместо несущей свет американской армии. Переложить оккупационные (если политически корректно, то «полицейские») функции на какого-нибудь восторженного дурачка уже не удастся. И даже «посредничеством по Кашмиру» пакистанцев в Афганистан не заманить.

              И по поводу постройки школ и детских садиков. Столетний опыт показал, что сами афганцы к этому виду деятельности как-то душевно не расположены. У бойцов советского стройбата получалось лучше.

              В результате президент Трамп на встрече с Имран Ханом решил надавить сразу на всех, как он умеет и любит. После этого удивительного текста 10 миллионов афганцев (всего в стране около 32 миллионов населения) должны почувствовать глубокую благодарность за то, что их миновала чаша сия по воле доброго дяди Дональда.

              При этом пока что ни один человек в мире не попытался даже понять, что же это за план такой, по которому за десять дней предполагалось убить 10 миллионов человек. Пол Пот в Камбодже справился с похожей задачей где-то за год. Получается, что в день планировалось убивать в среднем по миллиону человек. А такое возможно только с применением неконвенционального оружия: атомного, химического или бактериологического.

              Хочется в глаза посмотреть уже даже не Трампу, а тому, кто в Пентагоне такие планы разрабатывает (если, конечно, все это не было знаменитым экспромтом Трампа с целью произвести впечатление и немного побряцать оружием). Даже американская пресса, «обожающая» Трампа и выставляющая его идиотом при каждом подобном случае, призадумалась, напряглась и промолчала. Если Трамп не импровизировал, то само наличие таких планов может вызвать много неожиданных вопросов к американскому государству в целом как к явлению. Если же это был экспромт, то это очевидная ошибка санитаров. Недоглядели.

              Адекватнее всех повел себя Кабул. Его дипломатическая нота была предельно выдержана по тону, что наверняка далось афганцам нелегко. С «Талибами» и так идут постоянные переговоры сразу на нескольких площадках, а тут такое.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............