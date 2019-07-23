Дипломатия Трампа обернулась угрозой убийства десяти миллионов людей

«Я просто не хочу убить 10 миллионов человек». Такими словами президент США обозначил свою позицию по поводу дальнейшей американской политики в Афганистане. Зачем он делает столь неоднозначные заявления, действительно ли у Пентагона существуют настолько кровожадные планы - и как восприняли слова президента США в самом Афганистане?

Власти Афганистана попросили администрацию США разъяснить крайне скандальные слова американского президента Дональда Трампа. «Правительство Исламской Республики Афганистан просит через дипломатические средства и каналы разъяснений в связи с заявлениями президента США на встрече с премьер-министром Пакистана», – говорится в заявлении канцелярии президента Афганистана, передает РИА «Новости».

О чем идет речь? В понедельник на встрече с премьером Пакистана Имраном Ханом Трамп заявил, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, но он не хочет этого делать, так как в случае этой операции погибли бы 10 млн человек. И не все до сих пор смогли закрыть от смеси удивления, недоверия и ужаса.

Есть очень занимательные пособия из серии «Как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров». Но когда ты – президент США, то избежать взглядов исподлобья после таких высказываний крайне сложно. Все рассматривается под лупой. Рассмотрим и мы.

Если быть предельно точным, то сумбурная речь президента Дональда Трампа звучала так: «Если бы мы хотели воевать в Афганистане и победить, то я мог бы выиграть эту войну за неделю. Но я просто не хочу убить 10 миллионов человек. У меня есть планы по Афганистану, и если бы я захотел выиграть войну, то Афганистан был бы стерт с лица Земли. И это возможно. Все может быть закончено буквально за 10 дней. И я не хочу делать это. Я не хочу идти по этому пути».

«На самом деле, мы сейчас там полицейские, но мы не собирались быть полицейскими. Мы уже 19 лет в Афганистане. Это удивительно, и я думаю, что Пакистан поможет нам с этим, потому что мы не хотим оставаться полицейскими».

Повернувшись к Имран Хану: «У меня есть план, как выиграть эту войну в очень короткий период времени. Вы понимаете это лучше, чем кто бы то ни было. Но вместо того, чтобы воевать, американские солдаты строят бензоколонки и восстанавливают школы. Соединенные Штаты, мы не должны это делать. Это – их работа», – в заключении махнул рукой Дональд Трамп куда-то в восточном направлении.

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Вкратце картина мира в голове президента США, как можно представить, выглядит так. Всю свою президентскую каденцию Трамп угрожал человечеству вывести американские войска из Афганистана. Не позволили ему это сделать его же собственные генералы, объяснив, что это будет большой ошибкой (показывая для наглядности пальцем на то место на глобусе, где раньше красным цветом было написано СССР). Тогда президент Трамп и принялся вырабатывать для Афганистана Великие планы - в амплитуде от «стереть с лица Земли за неделю» до вывода регулярных войск и замены их на ЧВК.

Между Вашингтоном и Кабулом в результате этого мыслительного процесса не все стало не ладиться, не растет кокос. Прослышав про ЧВК, афганцы смертельно обиделись.

Весной в США прилетел министр национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохиб. Выступая в Гудзоновском университете, он заявил, что Афганистан «отказался от идеи приватизации войны». И вообще, по словам министра Мохиба, Афганистан не позволит превращать жертвы и страдания своего народа в бизнес. Мохиб поставил вопрос ребром: США должны разъяснить Кабулу свою стратегию в Афганистане, если таковая есть. И даже пригрозил: отношения между двумя странами регламентируются соглашениями о стратегическом партнёрстве и о сотрудничестве в сфере безопасности, но «стороны имеют право на пересмотр их условий».

В ответ на этот беспрецедентный демарш американский посол в Кабуле Джон Басс в твиттере чуть ли открыто обвинил Мохиба в коррупции и разбазаривании американской помощи. США понесли значительные потери в ходе боевых операций, но эта помощь не всегда адекватно оценивалась Кабулом и приводила к желаемым результатам, считает посол. «Афганская коррупция и ненадлежащее использование военной техники, средств и другой поддержки со стороны американского народа оскверняет память наших павших», – отметил Джон Басс. Он не назвал Мохиба напрямую, а упомянул неких «афганцев, ставящих свои личные или политические интересы выше национальных и выше возможности прямо сейчас достичь целей, ради которых понесли жертвы столь многие».

А месяц назад в Кабул неожиданно нагрянул госсекретарь Майк Помпео. Визит был необъявленный, но с Помпео в одной комнате находились не только президент Афганистана Ашраф Хан и глава МИДа Абдулла Абдулла, но и бывший президент страны Хамид Карзай. С устной речью у Помпео тоже нелегко: «Учитывая то, как много происходит в мире сегодня, порой легко забыть о приверженности Америки (делу поддержки) Афганистана, однако мир должен знать, что администрация Трампа и американский народ (об этом) не забыли», – заявил американский госсекретарь по итогам встречи в Кабуле. В китайской письменности есть несколько так называемых непроизносимых иероглифов. Вот это, похоже, один из них.

В итоге принципы мышления строительного магната сделали свое дело, и родился новый Великий план, суть которого в том, чтобы рационализировать пребывание американского контингента в Афганистане, снизив издержки за счет партнеров. То есть, полицейские функции с американских военнослужащих снимаются и должны быть переданы пакистанцам. Взамен Вашингтон предлагает себя Исламабаду в качестве посредника в споре с Индией за Кашмир и не только. Во-вторых, американцы больше не будут копировать советский опыт и строить силами спецназа школы и детские площадки. По замыслу, этим должны заняться сами афганцы.

И все бы ничего, но опять вмешались санитары. Пакистанцы совершенно не горят желанием днем патрулировать улицы Кабула и Кандагара, а с наступлением темноты прятаться за трехметровыми заборами и километрами минных полей. Скажем прямо: вообще никто на планете Земля не горит желанием это делать вместо несущей свет американской армии. Переложить оккупационные (если политически корректно, то «полицейские») функции на какого-нибудь восторженного дурачка уже не удастся. И даже «посредничеством по Кашмиру» пакистанцев в Афганистан не заманить.

И по поводу постройки школ и детских садиков. Столетний опыт показал, что сами афганцы к этому виду деятельности как-то душевно не расположены. У бойцов советского стройбата получалось лучше.

В результате президент Трамп на встрече с Имран Ханом решил надавить сразу на всех, как он умеет и любит. После этого удивительного текста 10 миллионов афганцев (всего в стране около 32 миллионов населения) должны почувствовать глубокую благодарность за то, что их миновала чаша сия по воле доброго дяди Дональда.

При этом пока что ни один человек в мире не попытался даже понять, что же это за план такой, по которому за десять дней предполагалось убить 10 миллионов человек. Пол Пот в Камбодже справился с похожей задачей где-то за год. Получается, что в день планировалось убивать в среднем по миллиону человек. А такое возможно только с применением неконвенционального оружия: атомного, химического или бактериологического.

Хочется в глаза посмотреть уже даже не Трампу, а тому, кто в Пентагоне такие планы разрабатывает (если, конечно, все это не было знаменитым экспромтом Трампа с целью произвести впечатление и немного побряцать оружием). Даже американская пресса, «обожающая» Трампа и выставляющая его идиотом при каждом подобном случае, призадумалась, напряглась и промолчала. Если Трамп не импровизировал, то само наличие таких планов может вызвать много неожиданных вопросов к американскому государству в целом как к явлению. Если же это был экспромт, то это очевидная ошибка санитаров. Недоглядели.

Адекватнее всех повел себя Кабул. Его дипломатическая нота была предельно выдержана по тону, что наверняка далось афганцам нелегко. С «Талибами» и так идут постоянные переговоры сразу на нескольких площадках, а тут такое.