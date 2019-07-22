Трамп заявил о способности выиграть войну в Афганистане за неделю

Соединенные Штаты могли бы выиграть войну в Афганистане за неделю, но это бы «стерло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я мог бы выиграть эту войну за неделю, но я просто не хочу убивать 10 млн людей… У меня были планы и, если бы я хотел выиграть эту войну, Афганистан был бы стерт с лица земли. Все было бы кончено за 10 дней», – заявил Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Белом доме, передает РИА «Новости».

«Мы не хотим быть полицейским и не должны им быть. Мы в Афганистане уже 18 лет, и это нелепо», – добавил глава Белого дома.

По оценкам властей Афганистана, в 2018 году численность населения страны составляла около 31,5 млн человек.

Напомним, в конце января Трамп назвал условия вывода американских войск из Афганистана.

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