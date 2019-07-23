Кабул попросил США разъяснить заявления о «победе в Афганистане за неделю»

Власти Афганистана попросили администрацию США разъяснить слова американского президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней.

«Учитывая многогранные отношения между Афганистаном и США, правительство исламской республики Афганистан просит через дипломатические средства и каналы разъяснений в связи с заявлениями президента США на встрече с премьер-министром Пакистана», – говорится в заявлении канцелярии президента Афганистана, передает РИА «Новости».

В понедельник на встрече с премьером Пакистана Имраном Ханом Трамп заявил, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, но он не хочет этого делать, так как в случае этой операции погибли бы 10 млн человек.

США последние месяцы ведут переговоры с афганским радикальным движением «Талибан» о прекращении огня, выводе иностранных войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле. В конце января Трамп назвал условия вывода американских войск из Афганистана.

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