В Конгресс США внесли законопроект о выводе войск США из Афганистана

Сенатор-республиканец Рэнд Пол и демократ Том Юдолл внесли в Конгресс США законопроект о выводе американских войск из Афганистана.

В случае принятия «Закона о возвращении американских войск домой после благородной службы» (The 2019 American Forces Going Home After Noble Service Act) Соединенные Штаты должны объявить о «победе в Афганистане» и в 45-дневный срок разработать план вывода всех американских военнослужащих из этой страны в течение последующего года, передает ТАСС.

Предполагается, что инициатива заложит «основу для политического примирения, которое будет осуществляться афганцами».

Законопроект также аннулирует разрешение на применение военной силы против террористов, которое Конгресс предоставил президенту США после терактов 11 сентября 2001 года. Это разрешение до сих пор используется Белым домом для проведения военных операций в обход Конгресса.

Кроме того, в тексте законопроекта говорится, что федеральное правительство в течение года выплатит по 2,5 тыс. долларов более чем 3 млн военнослужащих, участвовавшим в операциях в Афганистане.

По словам сенатора-демократа Юдолла, скоро в Афганистан на ротационной основе прибудут американцы, «чтобы участвовать в войне, которая началась еще до их рождения».

«Бесконечная война ослабляет нашу национальную безопасность, грабит нынешнее и будущие поколения посредством стремительно растущего долга и создает новых врагов, которые угрожают нам», – подчеркнул сенатор-республиканец Рэнд Пол.

Он отметил, что с октября 2001 года по сей день в Афганистане было убито более 2,3 тыс. американских военнослужащих, а сами военные действия обошлись бюджету США более чем в 2 трлн долларов.

«Настало время объявить о победе, которой мы добились давным-давно», – подчеркнул республиканец, призвав вернуть американских военнослужащих домой.

Инициативу сенаторов о выводе войск США из Афганистана уже поддержали ряд американских организаций, представляющих интересы ветеранов.

Военная операция в Афганистане продолжается уже более 17 лет – с декабря 2001 года.

Напомним, в середине февраля генерал Джозеф Вотел, возглавляющий Центральное командование США, объявил о планах Пентагона сократить численность американского контингента в Афганистане.

