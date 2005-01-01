В Конгресс США внесли законопроект о выводе войск США из Афганистана

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6 марта, среда  |  Последнее обновление — 05:43  |  vz.ru
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Предложены новые способы борьбы с «серыми» кредиторами

Россиян заманивают в финансовую кабалу с целью отъема машины или квартирыФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась Владимиру Путину, что, по сути, проиграла борьбу с нелегальными микрофинансовыми организациями. Несмотря на все старания, «серые» ростовщики живут и здравствуют. Более того, они придумали вполне легальные способы отъема денег и имущества граждан, так что даже прокуратуре сложно подкопаться. Что же с этим можно сделать? Подробности...
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Когда китайские ракеты станут для России угрозой

Министр обороны Германии в гостях у своего китайского коллегиФото: How Hwee Young/Reuters
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что китайские ракеты угрожают России. Так же, как российские – Европе. И потому Россия должна быть заинтересована в присоединении Китая к новому ДРСМД. Удивительная логика немецкого политика – чего в ней больше, наивности или сознательного стремления вбить клин между Москвой и Пекином? Подробности...
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России предсказана исламизация

В Москве живут сотни тысяч мусульман, но на весь мегаполис – всего несколько мечетейФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил с неожиданным предсказанием, что уже через 15 лет примерно каждый третий житель страны будет мусульманином. Эти прогнозы до сих пор опирались на тот факт, что в наших исламских регионах рождаемость кратно превышала общероссийскую. С прогнозом муфтия согласны в РПЦ, но не согласны демографы. Подробности...
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Трамп открыл новый фронт против Индии

Своим решением Трамп сводит на нет 20-летние усилия США по соблазнению ИндииФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
В индо-пакистанском инциденте Китай занял сторону Пакистана, а США выступают на стороне Индии. Но случилось то, что не вписывается в сценарий «опосредованной войны» китайцев и американцев: Трамп объявил Индии торговую войну. Не исключена связь и с желанием индийцев купить у России С-400. Был ли этот ход США продуманным по отношению к геополитическому партнеру и чем ответит Дели? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Англичане будут наказаны за побег из Европы

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Политический кризис в Соединенном Королевстве затронул всех. Нет ни одной политической или идеологической силы, которая могла бы утверждать, что дела у нее идут хорошо. Именно поэтому нынешнее положение дел затянется. Подробности...
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Украинцам нужно идти на выборы, которые России нельзя признавать

Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины
«Место сидения определяет точку зрения». Это выражение вполне применимо к надвигающимся на Украину президентским выборам, сущность которых видится по-разному в зависимости от того, где вы находитесь: в Киеве или в Москве. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Максимум любви и милоты за небольшие деньги

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Небольшое помещение на набережной Фонтанки, негромкая музыка и много котов – кто-то спит, кто-то бродит. Это котокафе – можно прийти, подружиться на час с каким-нибудь особенно роскошным рыжим котаном, а потом забыть про него. Подробности...
Обсуждение: 74 комментария
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      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
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      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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            В Конгресс США внесли законопроект о выводе войск США из Афганистана

               6 марта 2019, 04:33
            Фото: Louie Palu/ZUMA/
            Global Look Press
            Текст: Антон Никитин

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            Сенатор-республиканец Рэнд Пол и демократ Том Юдолл внесли в Конгресс США законопроект о выводе американских войск из Афганистана.

            В случае принятия «Закона о возвращении американских войск домой после благородной службы» (The 2019 American Forces Going Home After Noble Service Act) Соединенные Штаты должны объявить о «победе в Афганистане» и в 45-дневный срок разработать план вывода всех американских военнослужащих из этой страны в течение последующего года, передает ТАСС.

            Предполагается, что инициатива заложит «основу для политического примирения, которое будет осуществляться афганцами».

            Законопроект также аннулирует разрешение на применение военной силы против террористов, которое Конгресс предоставил президенту США после терактов 11 сентября 2001 года. Это разрешение до сих пор используется Белым домом для проведения военных операций в обход Конгресса.

            Кроме того, в тексте законопроекта говорится, что федеральное правительство в течение года выплатит по 2,5 тыс. долларов более чем 3 млн военнослужащих, участвовавшим в операциях в Афганистане.

            По словам сенатора-демократа Юдолла, скоро в Афганистан на ротационной основе прибудут американцы, «чтобы участвовать в войне, которая началась еще до их рождения».

            «Бесконечная война ослабляет нашу национальную безопасность, грабит нынешнее и будущие поколения посредством стремительно растущего долга и создает новых врагов, которые угрожают нам», – подчеркнул сенатор-республиканец Рэнд Пол.

            Он отметил, что с октября 2001 года по сей день в Афганистане было убито более 2,3 тыс. американских военнослужащих, а сами военные действия обошлись бюджету США более чем в 2 трлн долларов.

            «Настало время объявить о победе, которой мы добились давным-давно», – подчеркнул республиканец, призвав вернуть американских военнослужащих домой.

            Инициативу сенаторов о выводе войск США из Афганистана уже поддержали ряд американских организаций, представляющих интересы ветеранов.

            Военная операция в Афганистане продолжается уже более 17 лет – с декабря 2001 года.

            Напомним, в середине февраля генерал Джозеф Вотел, возглавляющий Центральное командование США, объявил о планах Пентагона сократить численность американского контингента в Афганистане.

            Газета ВЗГЛЯД рассказывала об условиях капитуляции США в Афганистане.


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